مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5 ..خروج نجل آسر ياسين من المستشفى

دارت أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5، بطولة النجوم عائشة بن أحمد، آسر ياسين، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، حول تطورات الحالة الصحية لابن (مروان) .

شهدت أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5، فرحة (مروان) - آسر ياسين، و(ليلى) - عائشة بن أحمد، بعد السماح لابنهما (عمر) مغادرة المستشفى بعد تحسن حالته الصحية .

وتتابع أحداث المسلسل باستمرار (مروان) البحث في سجلات المواليد في محافظة الإسماعيلية لمحاولة الوصول إلى ابنه الذي تم تبديله بعد الولادة، وأثناء بحثه في السجلات يكتشف اختفاء شهادة ميلاد ابنه ضمن كل شهادات المواليد للأطفال .

مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض مسلسل بدون سباق إنذار الحلقة 5 ، بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد،على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق إنذار الأغنية الدعائية للعمل، بعنوان "ملناش غير بعض" ويغنيها النجم أحمد سعد، من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع محمد عاطف الحلو.



الأغنية تم طرحها عبر منصات الشركة المنتجة على مواقع التواصل الاجتماعي و صفحات الفنان أحمد سعد عبر السوشيال ميديا أيضا.









المسلسل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.



مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة .



المسلسل سيتم عرضه عبر قنوات dmc وart و منصة watch it، وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز.

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق إنذار، بطولة النجم آسر ياسين، الفنانة عائشة بن أحمد، الإعلان التشويقي الرسمي للعمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار

الإعلان التشويقي حظي بإعجاب كبير من الجمهور وحصد الكثير من التعليقات المعربة عن انتظارهم وترقبهم لعرض المسلسل.

تفاصيل مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار، من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

مسلسل بدون سابق إنذار

المسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن أحمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة، سيتم عرضه عبر قنوات dmc وart و منصة watch it، وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز.