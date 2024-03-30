مسلسل الحشاشين| حسن الصباح يأمر يحيي بقتل أصدقائه بعد خيانتهم في الحلقة ٢٠

بدأت الحلقة ٢٠ من مسلسل “الحشاشين” بتبليغ إلينار برزك آميد ما علمته بخصوص نورهان ويحيى، وكانت ترغب في قتل نورهان، ولكن برزك رفض ذلك.

وكان يريد زيد ابن سيحون أن يتزوج من إلينار، وطلب ذلك من حسن الصباح، ولكنه رفض هذا الأمر خوفاً منه على هدم حلم الجنة، وذلك لأن إلينار هي المسؤلة عنه.



وتعمل زوجة حسن الصباح على جعل أولاده يكرهونه، بعد أن قتل ابنه الأكبر الحسين، وتمكنت من ذلك في خديجة الابنة الصغرى لحسن الصباح، ولكن الهادي ابن حسن الصباح يرفض ذلك، واختار أن يكون بجانب والده.

وأمر السلطان بركياروق بخروج عمر الخيام من السجن، وذلك لأن هذا لا يليق به، وطلب ذلك من وزير الدولة السلجوقية، الذي يرغب في سجن عمر الخيام لأنه يكرهه.

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين اجتماع حسن الصباح بـ زيد ابن سيحون وبرزك آميد وذلك لكي يقوموا بتجهيز الشباب المؤمنين لتنفيذ قائمة الاغتيالات الجديدة وذلك في الهدنة، التي بينهم وبين سلطان الدولة السلجوقية.

وقتل شباب المؤمنين تنفيذاً لأوامر حسن الصباح كلاً من: وزير الدولة السلجوقية، وابن نظام الملك الأكبر، ومفتي مدينة أصفهان، ويرغب حسن الصباح في حرق مسجد في بغداد، وكلف كلاً من الشباب الثلاثة «يحيى، تيفور، سليمان» بفعل ذلك.

واتفق يحيى مع تيفور وسليمان ليلاً على قتل كل من: حسن الصباح، برزك آميد، وزيد ابن سيحون، وعند تنفيذ المهمة، وجد يحيى حسن الصباح في غرفة زيد ابن سيحون، الذي كان يرغب في قتله.

واكتشف حسن الصباح هذه المؤامرة، وأخذ يحيى ابن المؤذن إلى غرفة الاجتماع، وقال له أعلم أنك كنت ترغب في إبلاغ زيد ابن سيحون بهذه المؤامرة، وحضروا تيفور وسليمان، وأمر حسن الصباح يحيى بقتلهم، وانتهت أحداث الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين.

تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.