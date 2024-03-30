السبت 30 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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منظمة خريجي الأزهر: السنة النبوية تعرضت لطعنات من المنتسبين إليها (فيديو)

الدكتور محمد نصر
الدكتور محمد نصر اللبان، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

قال الدكتور محمد نصر اللبان، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن السنة النبوية تعرضت لهجمات عدة في القديم والحديث، من ناحية الإنكار والطعن في رؤيتها والتشكيك في بعض الأحاديث.

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من السنة.. إليك أشهر الأدعية النبوية للشخص المظلوم

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فضائل قيام الليل من السنة النبوية

وقال خلال برنامج "تسامح ورحمة" الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن تصديق نبوءة النبي حين قال: “ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله”.

العلماء يدافعون عن السنة

تابع: “من أشد الطعنات الموجهة إلى السنة النبوية فى عصرنا الحالى هو سوء فهم السنة من أعداءها والمنتسبين إليها”، مضيفًا أن السبب فى ذلك أن هؤلاء لا يملكون مقومات الفهم ولا مؤهلات المعرفة بالسنة، ولقد تصدى العلماء للدفاع عن السنة سندا ومتنا، وكما اهتموا برواها اهتموا بفهم متونها.

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