دياب يحاول الاقتراب من مليحة ويجهز لسفره العريش في الحلقة الخامسة

تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل مليحة محاولة توددها لـ دياب، بعد أسلوبها الصارم معه في الحديث خلال الحلقات السابقة، وشاركته بعض من ذكرياتها الخاصة لحظة وافاة والدتها ووالدها أما أعينها ولم تستطيع الدفاع عنهم.

تذهب مليحة إلى جدها في المستشفى التي تظهر عليه علامات الصحة ويطلب منها تحضير طبق فلسطيني شهير “طاسة البندورة”تمهيدًا لخروجه المستشفى وذهابه إلى مصر لانهاء إجراءات عودته إلى غزة.

يبدأ دياب الاهتمام بأمر مليحة وبأسرتها، خاصة بعد أن يطلب منه الجد “أنور خليل” البحث عن شخص من أهل سيناء يُدعى سالم العبد لرد الجميل له بعد أن ساعدهم قبل 12 عام في النزوح من فلسطين إلى ليبيا.

سرد الجزء الوثائقي ماقبل أحداث مليحة في الحلقة الخامسة، سطور في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، حيث أصدر في يوم 28 مايو 1964 المجلس الوطني الفلسطيني (وكان اسمه المؤتمر العربي الفلسطيني) في دورته الأولى التي عقدت في القدس، الميثاق القومي الفلسطيني المبني على قرارات المؤتمرات السابقة، وأعلن قيام منظمة التحرير الفلسطينية.

تاريخ تأسيس حركة فتح

كما تم تسليط الضوء على تاريخ تأسيس حركة فتح عام 1965 وهي أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، تأسست حركة فتح على يد خمسة مؤسسين وهم:ياسر عرفات، عادل عبد الكريم، خليل الوزير، عبد الله الدنان، توفيق شديد.

يدخل مسلسل مليحة في ماراثون النصف الثاني من دراما رمضان 2024، وهو أول عمل يتناول قضية النزوح الفلسطيني بالتزامن مع أحداث طوفان الأقصى.

فقرات وثائقية لتاريخ فلسطين قبل حلقات “مليحة”

تتضمن بداية كل حلقة من مليحة تاريخيات وثائقية هامة من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وكيف احتل اليهود أرض فلسطين، ولحظات فارقة في دفاع الفلسطينين عن أراضيهم على مدار أكثر من نصف قرن.

موعد عرض حلقات مسلسل مليحة

تُعرض الحلقة الثالثة من مسلسل مليحة على قناة drama ON الساعة 11:30 مساء، وتعاد الساعة 8:15 صباحا.

وقناة CBC في الساعة السادسة والخمس دقائق قبل أذان المغرب، وعلى قناة الحياة 11:15 مساءً، وتعاد الساعة 8:15 صباحًا، والساعة 5:15 صباحا.

أحداث مسلسل مليحة:

تأتي أحداث المسلسل حول “مليحة” الفتاة الفلسطينية التي تقوم بدورها الفنانة سيرين خاس، بعد تركها لوطنها بعد انتفاضة 2000 بعد تدمير منزلهم واستشهاد عدد كبير من أقاربهم وانقطاع سبل الحياة عنهم هناك، وبعد رعب الحرب وقسوتها يسافرون إلى الأراضي الليبية من أجل البحث عن سبل الحياة الطبيعية، وبعد سنوات تولد لديهم الرغبة في العودة إلى الوطن، ويتخذون طريق العودة إلى فلسطين مرورًا بمصر، وفي تلك الأثناء تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود الليبية المصرية ويواجهون بعض المصاعب في العودة إلى وطنهم نتابعها خلال حلقات المسلسل، وتتشت الأسرة بين المكوث في مصر واستمرار قصة الحب بين أدهم ومليحة أم ستترك قلبها في مصر وتعود لوطنها .

أبطال مسلسل مليحة:

مسلسل مليحة من بطولة “مرقت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، علي الطيب، حنان سليمان، مروان عايش"، ومن تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.

مسلسل مليحة.. دراما مهمة في رمضان 2024

يعتبر مسلسل مليحة من الشاشات الدرامية المهمة في رمضان 2024، لتناوله القضية الفلسطينية بالجوانب الاجتماعية والسياسية في ظل الحرب الدامية مع الكيان الصهيوني التي اشتعلت في أكتوبر 2023 حتى الآن والتي نتج عنها استشهاد أكثر من 30 ألف شهيد، ولازال الدمار والقصف مستمر حتى الآن دون رحمة أو هدنة