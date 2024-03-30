محافظ الغربية يفتتح حديقة الطفل ويكرم الامهات المثاليات بمركز شباب كفر الزيات

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم ،يرافقه الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ، و المهندس النائب عبد الخالق عياد ، النائبه امال عبد الحميد ،الأستاذ عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، الاستاذ محمد سعفان مدير ادارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة ، القيس كيرلس مرقص كنيسة كفر الزيات ،الشيخ احمد عبدالرحمن مدير اوقاف كفر الزيات ،حديقة الطفل بمركز شباب كفر الزيات في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة مركز الشباب، وكذلك الاهتمام بتطوير البنية الإنشائية الشبابية والرياضية بالمحافظة .

وتفقد المحافظ ومرافقوه الحديقة التي اقيمت بالكامل على نفقة مركز الشباب وتمت إضافة بعض الالعاب من قبل وزارة الشباب والرياضة و تحتوي الحديقه على مسطح أخضر وممشى للعائلات و على مجموعة مختارة من الألعاب التي تشجع الطفل على تفريغ طاقته بالقفز وتعد هذه الحديقة اضافة ومتنفس جديد لأعضاء ورواد مركز الشباب.

وأشاد المحافظ، بجهود جميع أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على العمل بهذا المركز الشبابي المتميز.

وكرم محافظ الغربية ٣٠ سيده من الامهات المثاليات بمركز كفر الزيات و هنأ محافظ الغربية الحضور ببداية العشرة الاواخر من رمضان داعيا المولى عز وحل ان يتقبل من الجميع الصيام والقيام ، كما هنئ المحافظ امهات كفر الزيات وحص بالذكر السيدة شادية عبد الحكيم ابنه مركز كفر الزيات محافظة الغربية التي كرمها فخامة الرئيس .

واضاف المحافظ الام هي المدرسة التي تعلم الابناء والتي تنشئ اسرة صالحه وعليها دور كبير في المرحله القادمة فهي التي تساعد الابناء على التعلم والتثقف والارتباط بالدين والوعي والولاء والانتماء ، الام تنشئ اشخاص قادرين على رفع رايه الوطن .

مختتما كلمته بتوجيه الشكر لكل ام مصريه وخص بالذكر امهات كفر الزيات وكل عام وحضراتكم بخير وتحيا مصر بقيادة الرئيس الفتاح السيسي وجيشها القوي.