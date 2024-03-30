مسلسل صيد العقارب الحلقة 20|غادة عبدالرازق تقع فى دوامة جديدة من الصراعات

شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، بمشهد ذهاب الدكتورة عايدة التي تجسدها غادة عبد الرازق، إلى الشقة التي تسكن بها نورا ابنة شقيقتها مع زوجها أدهم بعد هروبهما، وتحاول أخذها معها بالقوة إلا أن الأخيرة رفضت وأخبرتها أنها حامل، وطلبت أن تتركها لتبعد عن دوامة الصراع بين العائلتين، وهو ما وافقت عليه عايدة على شرط ألا تجعل أي شخص يعرف مكانها.

مسلسل صيد العقارب

وتضمَّن مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 بطولة غادة عبدالرازق حديث المعلم حسان تاجر المخدرات مع ماركو زميله يخبره أن الدكتورة عايدة عثرت على مخدر الكوكايين وأنها مستعدة لتسليمه لهما مقابل المال، ويتفقان على قتلها في حال كانت تنوي النصب عليهما، كما تضمنت الحلقة تمكُن الدكتورة عايدة من اختراق جهاز الكومبيوتر الخاص بالحاج إسماعيل الغول.

كما شهدت الحلقة ذهاب المعلم حسان وماركو إلى الدكتورة عايدة لأخذ مخدر الكوكايين، لتوجه لكل منهما سؤالًا تتأكد من عدم تورُّط شقيقها علي ضرغام قبل وفاته في جلب هذه المخدرات من خارج مصر، وهو ما أكداه لها بالفعل ليتفاجئا بالشرطة تحاصرهما من كل مكان وتلقي القبض عليهما، وسط تهديداتهما لعايدة بالانتقام منها ومن أسرتها.

من الأحداث الأخرى التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 هي حديث الدكتورة عايدة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق مع الضابط حسام العطار، أنه بعد اعتراف حسان وماركو على اتفاقهما مع سامح الغول لجلب المخدرات من خارج مصر أصبح شقيقها علي ضرغام بريئًا كما أصبحت عقوبة سامح الغول هي الإعدام شنقًا بتهمة جلب المخدرات من الخارج، كما سلمته في أثناء حديثها الأوراق التي تُثبت تورُّط الحاج إسماعيل الغول في جرائم نصب كثيرة.

وفي الحلقة 20 من مسلسل صيد العقارب أقام الحاج إسماعيل الغول حفل زفاف كبير لابنته ولاء ومعتز، ومن وسط أجواء الفرح والزفاف تفاجأ الجميع بالضابط حسام العطار يلقي القبض على الحاج إسماعيل الغول بعدة تهم منها التزوير والرشاوي والتهرب الضريبي، وعند خروجه كانت الدكتورة عايدة في سيارتها تلتقط فيديو للحظة القبض عليه، قبل أن يتفاجئ الجميع وهي أيضًا بسيدة منتقبة توجه طعنة سكين للحاج إسماعيل الغول من الخلف، وعند رفع النقاب يظهر وجه زوجة علي ضرغام.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 20

موعد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 20 الساعة 1.45 صباحاً وكذلك الساعة 2.15 مساءًا.

كما تُذاع إعادة الحلقة 20 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT اليوم الساعة 7.30 مساء.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة غادة عبد الرازق، هو ذهاب سميحة "سيمون" زوجة الحاج إسماعيل الغول "رياض الخولي" ووالدة سامح "أحمد ماجد" إلى الدكتورة عايدة في مكتبها، لتتفاجأ بها الأخيرة وتنتهي الحلقة على هذا المشهد، ليزداد ترقب الجمهور للأحداث القادمة من مسلسل صيد العقارب.

كما تضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق معرفة الحاج إسماعيل الغول أمر زواج حفيده أدهم 'أحمد الشامي" من نورا "ريم المصري" حفيدة الحاج ضرغام"أحمد ماهر"، وهو ما أسعده ونال إعجابه؛ كونه اعتبرها ضربة جديدة عائلة الحاج حسن ضرغام تلهيهم عن البحث عن سامح ابنه.

كما شهدت الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حديث الدكتورة عايدة مع الضابط حسام "عبدالرحمن علي"، تخبره بضرورة إعادة نورا ابنة شقيقتها، منعًا لحدوث مشكلات أكبر، كما شهدت الحلقة تذكر حفيدة الحاج حسن ضرغام الأخرى لذكرياتها السيئة التي قضتها مع سامح الغول بعدما غواها بالزواج وتخلى عنها، لتسقط دموعها بغزارة على خديها وهي تتذكر كل ما قاله لها لتبعد عنه.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 12

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 12 اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم السبت في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.



تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 بطولة غادة عبد الرازق، هو اكتشاف زواج نورا حفيدة الحاج حسن ضرغام من أدهم حفيد الحاج إسماعيل الغول، وهو ما كشفته والدتها بعدما وجدت في حقيبة اليد الخاصة بها شريط برشام منع الحمل، لتواجهها بعدما جنّ جنونها وتعرف منها أنها تزوجت من أدهم وهو الشخص الذي تحبه، مبررة ذلك أنها تزوجته في الحلال ولم ترتكب إثمًا

واستكمالًا لهذه المفاجأة شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 بطولة غادة عبد الرازق حديث مصطفى نجل الحاج حسن ضرغام مع شقيقته فاطمة التي تتهم ابنتها نورا بأنها ارتكبت ذنبًا كبيرًا بزواجها، مؤكدًا لها أن ابنتها لم تفعل شيئًا خاطئًا بل تزوجت في الحلال، واختارت البُعد عن أرض الصراع التي يقعون فيها جميعًا بتحريض من الشيطان.

كما تضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 في نهاية الأحداث إرسال الدكتورة عايدة وهي الفنانة غادة عبد الرازق رجالها لمراقبة والد أدهم لكونه الشخص الوحيد الذي يعرف مكان أدهم ونورا بعدما تزوجا واختفيا سويًا.



موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب تُذاع اليوم على قناة cbc الساعة 7.30 مساء، والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2.15 صباحًا، على قناة cbc دراما الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.



أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

