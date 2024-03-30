الأنبا يؤانس مطران أسيوط يقوم بزيارة لمستشفى رئيس الملائكة

قام نيافة الأنبا يؤانس مطران أسيوط في لافته انسانية يرافقه الانبا بضابا أسقف نجع حمادي بزيارة لمصابي حادث طريق أسيوط القاهرة الزراعى حيث اطمأن نيافته على حالة المصابين بمستشفى رئيس الملائكة بمدينة أسيوط والتي يتلقى فيها عدد من المصابين العلاج كما قام نيافته بنفسه بصلاة الجنازة على المحاسب الشاب المتوفي بيتر ابراهيم المحاسب ببنك مصر والذي وافته المنيه في الحادث.

وأكد يؤانس مطران اسيوط انه اطمأن بنفسه على حالة المصابين في الحادث مؤكدا على تماثل عدد منهم بالشفاء ودعا للمتوفين خلال الحادث وان يربط الرب على ذويهم بالصبر

كان طريق اسيوط - القاهرة حادث مروع أثر تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل عند قرية بني شقير دائرة مركز منفلوط بأسيوط مما تسسب في وفاة ثلاثة واصابة عشرة اخرين حيث تم نقل المتوفين الي مشرحة مستسفي منفلوط ومستشفى القوصية والمصابين الي مستشفى جامعة أسيوط ومستشفى رئيس الملائكة



وعلى الفور قام الانبا يؤانس بزيارة الحالات المصابة واطمأن نيافته بنفسه على استقرار الحالات والذى يتماثل بعضهم للشفاء