عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية امن بورسعيد ، وعدد من أهالي مدينة بورسعيد على جثة متحللة لعجوز يبلغ من العمر 80 عامًا، داخل منزله، وتبين أنه توفي قبل 4 أيام من العثور عليه، أثناء تواجده بمفرده وتوالت النيابة التحقيق .

عاش ومات وحيدًا .. العثور على جثة عجوز متحللة في بورسعيد

وكانت البداية بملاحظة الأهالي انبعاث رائحة كريهة من داخل منزل في حي الضواحي بمنطقة بنك الإسكان بمدينة بورسعيد، اليوم السبت، وتبين وفاة عجوز يقيم بمفرده داخل المنزل لعدم وجود أقارب يترددون عليه، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.

وقام رجال الإسعاف بنقل الجثة المتحللة إلى أحد المستشفيات وتبين بالفحص انه يدعى «محمد ح. م.»، ويبلغ من العمر 80 عامًا، وتبين أنه متوفي منذ 4 أيام، وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالواقعة، وتم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، على أن تباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات.

اصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص

وفي واقعة اخري ؛ شهد طريق كفر شكر في محافظة القليوبية، اليوم السبت، حادث تصادم سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني، ما أسفر عن اصابة 5 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى وتوالت النيابة التحقيق .

وفي سياق متصل ؛ تمكن رجال الإدارة العامة لمرورالقليوبية من رفع السيارة للحفاظ علي السيولة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، من الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ميكروباص بالحاجز الخرسانى اسفل الطريق الاقليمى اتجاه بنها ووجود مصابين.

وعلي الفور ؛ انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 5 أشخاص جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى اثر السيرعكس الاتجاه أسفل الطريق الاقليمي اتجاه بنها، وتم نقل المصابين للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق بعد رفع وتجنيب الميكروباص.