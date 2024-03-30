عاجل
مصر وفرنسا والأدرن يرفضون شن أي عملية عسكرية إسرائيلية على رفح الفلسطينية طلبات عاجلة من وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا بشأن غزة
السبت 30 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة قتل طالب في نهار رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد  حبس 3  أشخاص بتهمة قتل طالب في نهار رمضان بسبب لهوه  أمام منزلهم، وإحداثه تلفيات بسيارتهم دون قصد 15 يوما  علي ذمة التحقيقات.


وتلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها جثة طالب مصاب بجرح طعني بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.


وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول المتوفى ونجلى خالته، طرف ثان عاطل – إثنين من أصدقائه، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجريدة الورقية