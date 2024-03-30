لقى شخص مصرعه وأصيب 22 آخرون في حادث تصادم بين أتوبيس لنقل العمالة وسيارة نقل بطريق شبين الكوم- السادات بسبب السرعة الجنونية، وتوالت النيابة التحقيق .

بسبب السرعة الجنونية..مصرع وإصابة 22 آخرون في حادث تصادم بالمنوفية

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق شبين الكوم- السادات ووجود متوفى ومصابين، وبالانتقال والمعاينة المبدئية تبين وقوع حادث تصادم بين أوتوبيس لنقل عمالة المصانع وسيارة نقل بسبب السرعة الجنونية لقائدها فاصطدم بالأتوبيس مما أدى إلى وقوع الحادث الذي نتج عنه مصرع شخص وإصابة 22 راكبًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منوف العام لتقل العلاج.

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

كما تعرض 8 أشخاص للاصابة ، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم السبت ، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، جنوب مدينة المنيا، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة.

وتلقي مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الصعيد الشرقي، أمام مركز أبوقرقاص، جنوب المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف، وشرطة تأمين الطرق، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، بمدخل قرية بني حسن الشروق، بمركز أبوقرقاص، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة.

وتسبب الحادث، في إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم إلي مستشفى ملوي التخصصي للعلاج، وتم التحفظ علي المركبة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة .

حيلة إفريقيين للنصب على صاحب معرض للتسويق العقاري ب6 أكتوبر

اقدم شخصان يحملان جنسيتي دولتين إفريقيتين (غينا والسودان)، اللي اللجوء إلى حيلة جديدة للنصب على صاحب معرض للتسويق العقاري بمدينة السادس من أكتوبر، بإقناعه بقدرتهما على تحويل الأوراق إلى دولارات بواسطة جهاز يشبه المطبعة.

طلب المتهمان من صاحب المعرض، الشراكة في المعرض الخاص به وتحريرعقد بذلك، وهو ما وافق عليه بادئ الأمر، ولدى اكتشافه زيف ما ذهبا إليه، احتجزهما ونال منهما بالضرب وأجبرهما على توقيع إيصالات أمانة على «بياض»، ضمانًا لحقه قبل فسخ العقد المحرر بينهم.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقاها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، والذي وجه بالانتقال إلى المعرض محل الحادث، حيث ألقي القبض على مالكه وتم تحرير المتهمين بالنصب عليه لدى احتجازهما بالمكان.

أمام المباحث، قال صاحب المعرض، إن المتهمين حضرا إليه وطلبا منه شراكته، مقابل حصوله على مئات الآلاف من الدولارات، إذ قالا إن لديهما صٌندوقًا «سحريًا» تضع به الأورق وتحول إلى دولارات، وإزاء شعوره بالنصب عليه احتجازهما وأجبرهما على توقيع إيصالات أمانة.