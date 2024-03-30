أخلت جهات التحقيق بالجيزة، سبيل الفنان إحسان الترك على ذمة التحقيقات في واقعة مشاجرة نشبت بينه وبين مالك عقار بمنطقة الطوابق.

إخلاء سبيل الفنان إحسان الترك في واقعة قفز مقاول من منزله بالجيزة

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا، أمس الخميس الماضي ، بسقوط أحد الأشخاص من داخل شقة الفنان إحسان الترك وسط صراخ من داخل الشقة.

وكشفت التحريات وجود خلافات بين شخص يدعى سامح مالك الشقة التي يقيم فيها الفنان إحسان الترك وحدثت خلافات بينهما بسبب طلب الأول زيادة الإيجار وأخبره بأنه يريد طرده وتأجيرها لأسرة سودانية فرفض الأخير الزيادة فحدثت بينهما مشاجرة فهددته زوجة الفنان إحسان بطلب شرطة النجدة ومنعوه من الخروج بعد اعتدائه عليهم فقرر القفز من البلكونة هربًا من الشرطة.

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

وفي سياق اخر براءت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين، والتي طالبت بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أنه في وقت سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت الفنانة نسرين طافش بسوء قصد ببلاغ رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي على سند من القول بأن الشاكية نشوى صفاء الدين ارتكبت جريمة النصب بحقها عن طريق بيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر أعلى من السعر الحقيقي حسب أقوالها.

القبض على المتهم بترويج المواد المخدرة في بنها

وتباشر جهات التحقيق ببنها التحقيقات مع المتهم بترويج الأقراص المخدرة، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عنصر إجرامي بحوزته 10 آلاف قرص مخدر تقدر قيمتها المالية بحوالي مليون جنيه.

ووردت معلومات للمباحث الجنائية بقيام عنصر إجرامي - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية - بالإتجار في العقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 10 آلاف قرص لعقار تامول المخدر بقيمة مليون جنيه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.