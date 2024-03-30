بالصور.. صناع الخير تواصل تنظيم أكبر مائدة رمضانية بميدان السيدة نفيسة

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، عن تواصل تعاونها مع مجموعة من فاعلي الخير فى إعداد أكبر مائدة رحمن من نوعها بساحه انتظار السيارات بميدان السيدة نفيسة رضي الله عنها، والتى تقام كل عام.

يأتي ذلك ضمن برامج عمل صناع الخير الرمضانية النوعية وفى اطار مواصلة جهودها لدعم الشرائح الاولى بالرعاية من خلال رفع المعاناة عن الاسر المستهدفة فى هذه الايام الكريمة بتوفير احتياجاتها الغذائية وتم تنظيم مائدة إفطار أمس الجمعة بمشاركة عدد من طلاب اكاديمية اخبار اليوم كمتطوعين.

وقال هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، إن المؤسسة دائما ما يسعدها التعاون مع فاعلي الخير بهدف رفع المعاناة عن الاسر الاولى بالرعاية وبخاصة فى هذا الشهر الكريم وان مسجد السيدة نفسية رضى الله عنها وارضاها والمنطقة المحيطة به له فى قلب كل مصري مكانة خاصة لارتباطه وجدانيا باسم نفيسة العلم السيدة نفيسة رضى الله عنها، وأن كثير من الاسر تقصدها فى رمضان وهو ما حفز المؤسسة ان تتعاون مع فاعلي الخير فى تنفيد المائدة لهذا العام بتزويد المائدة على مدار الشهر ببعض الاطعمة الهامة (الدجاج).

مائدة الإفطار بالسيدة نفيسة

وأكد عبد الفتاح أن تعاون صناع الخير فى اقامة مائدة الرحمن الكبرى بمنطقة السيدة نفيسة ياتى تزامننا مع برنامج دعم طموح تنفذه صناع الخير خلال شهر رمضان المعظم يستهدف 200 الف من الاسر الاولى بالرعاية فى انحاء الجمهورية بواقع مليون مواطن مستفيد بمساعدات غذائية متنوعة فضلا عن استمرار المؤسسة في تقديم خدماتها المتواصلة الطبية منها والتنموية في مبادرات عنيك في عنينا للحد من مسببات العمي وفي مبادرات التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات من خلال مراكز استدامة للحرف اليدوية والتراثية.

وأوضح أن المائدة بساحة مسجد السيدة نفيسة تستهدف عمل 3 الاف وجبة ساخنة يوميا يتم تقديم الفين منها للمترددين على المائدة والف منها يتم توزيعه على الاسر المستحقة فى امكان تواجدها او معيشتها.