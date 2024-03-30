محافظ  الشرقية: أهمية تنظيم الندوات التوعوية لطلاب المدارس لتوجيه سلوكهم

للحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية تنظيم الندوات التوعوية لطلبة المدارس لتوجية سلوكهم للحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لتحقيق التوازن بين حاجات الإنسان، وحماية النظام البيئي.

وفي هذا السياق قام قسم الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، بتنفيذ 30 نشاط توعوى لطلبة المدارس والجامعات لرفع مستوى الوعي البيئي بأهم قضايا ومشاكل البيئة وبيان أوجه التصدي لها وتوجيه سلوكيات الطلبة لصالح البيئة المحيطة وذلك بالتنسيق مع جامعة الزقازيق ومديرية التربية والتعليم بالشرقية.

ومن جانبه أشار الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن الأنشطة التوعوية التى نفذها جهاز شؤون البيئة خلال الترم الثانى من العام الدراسى حول (التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030- المخلفات الصلبة والخطرة - التلوث بالبلاستيك - الحرق المكشوف للمخلفات - ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية) واقيمت بمدارس مراكز (الزقازيق – منيا القمح- بلبيس) فضلاً عن اقامة ندوتين بكلية التجارة وكلية الأثار بمدينة صان الحجر بجامعة الزقازيق.

يذكر أن إدارة البيئة بديوان عام محافظة الشرقية، بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة، ومجلس مدينة بلبيس، قاموا بشن حملة مفاجئة للتفتيش على (37) مكمورة فحم بمركز بلبيس، للتأكد من تطبيق الإشتراطات البيئية والتزامهم بعدم الحرق المكشوف.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ على مكامير الفحم وتحويل مكامير الفحم لمكامير صديقة للبيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء، لافتاً إلى إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

وفى سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، أن الحملة المفاجئة على مكامير الفحم ضبطت (24) مكمورة بمركز بلبيس تقوم بالحرق المكشوف مما يؤثر على البيئة وزيادة معدلات الإنبعاثات والغازات الضارة بالمناخ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير المخالفة، وتحرير عدد 24 محضر جنح بالأرقام التالية:

"216 ،217 ،218، 219 ،220، 221، 222، 223 ،226، 237 ، 267، 285 ،286 ،287 ،288 ،289 ،290، 292، 296 ،297 ،298، 299، 300" جنح مركز شرطة بلبيس.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع، وأسفرت تلك الحملات عن رفع عدد (٨٦٣) إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر فبراير الماضى بواقع:

عدد (٤٤) إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر، وعدد (١٦) إعلان بمركز ومدينة كفر صقر، وعدد (١٠١) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح، وعدد (٦) إعلانات بمدينة القنايات، وعدد (٢٠) إعلان بمركز ومدينة الحسينية، وعدد (٤٠) إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية، وعدد (١٨) إعلان بمدينة القرين، وعدد (١٤٩) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق، وعدد (٥٠) إعلان بحى ثانى الزقازيق، وعدد (٥٤) إعلان بحى أول الزقازيق، ( ٥١) إعلان بمركز ومدينة أبوكبير، و عدد (٦٠) إعلان بمركز ومدينة بلبيس،

بالإضافة إلي عدد ( ٣٨) إعلان بمركز ومدينة ههيا، وعدد (٦١) إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم، وعدد (١٧) إعلان بمركز ومدينة أبو حماد، وعدد (٢٩) إعلان بمركز و مدينة مشتول السوق، وعدد (١٠٩) إعلان بمركز و مدينة فاقوس، ويأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة .

وشدد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جودة الهواء هى احدى أولويات العمل البيئي في مصر لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة ، لافتاً الى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

وفي هذا الإطار قام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بتنفيذ حملتين مفاجئتين لفحص عوادم السيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور و قسم شرطة البيئة ، تم خلالها فحص عادم عدد 145 سيارة تعمل بالبنزين والسولار ، وأسفر الفحص المفاجئ على ضبط 35 سيارة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ حملتين مفاجئتين لفحص عوادم السيارات بميدان الزراعة بمركز الزقازيق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وقسم شرطة البيئة، تم خلالها فحص عادم عدد 145 سيارة، منها 85 سيارة تعمل بالسولار و60 سيارة تعمل بالبنزين، وأسفر الفحص على تحرير 25 مخالفة لسيارات تعمل بالسولار و10مخالفات لسيارات تعمل بالبنزين بإجمالى35 مخالفة.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه في إطار تعزيز الاستدامة البيئية، توظف الدولة جهودها الى تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد أخضر منخفض الكربون وخاصة من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى خفض تركيزالملوثات في الهواء من أهمها: "مبادرة كلايمثون للتنمية المستدامة" و"مبادرة 100 مليون شجرة "و"المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" فضلاً عن التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي، وإحلال أنواع الوقود بأنواع أقل تلويثاً كالغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، واستخدام الطاقة المتجددة الشمسية بغرض توليد الكهرباء.