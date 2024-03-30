من إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة.. مسلمين وأقباط يقيمون الصلوات

أقام مشاركو مبادرة "حوارنا سلام" في محافظة أسيوط من أقباط ومسلمين الصلوات داخل ساحة الدير بدرنكة في أسيوط، للتأكيد على المحبة وقبول الآخر بين نسيجي الوطن، وذلك خلال زيارتهم للدير ضمن رحلات وتبادل زيارات للمواقع الدينية لحماية التراث الثقافي وترسيخ ثقافة الاندماج والتعايش المشترك بين مختلف الفئات في إطار الإنطلاق الأول لفعاليات المبادرة.



وحرص المسلمين المشاركين في فعاليات مبادرة "حوارنا سلام" على إقامة صلاة ظهر الجمعة داخل ساحة دير العذراء الكاثوليك بدرنكة والتى تزامن وقتها ، في نفس الوقت الذي أقام الأقباط المشاركين في الفعاليات الترانيم والصلاة بقيادة عدد من الآباء الكاثوليك المتواجدين بالدير جنباً إلى جنب بنفس الساحة ؛ وذلك للتأكيد على روح المحبة والود وقبول الآخر وإرسال رسالة سلام من عاصمة الصعيد "أسيوط" إلى العالم بأننا نسيج وطن واحد لا فرق بينهما يقبل كلاهما الآخر خاصة وأنها منطلقة من إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة خلال رحلتها إلى مصر للاختفاء من بطش الرومان و الاحتماء من بطش الملك "هيرودس" حيث يعتبر أخر محطات رحلة العائلة المقدسة قبل بدء رحلة العودة إلى فلسطين.



كانت اللجنة المصرية للعدالة والسلام بأسيوط قد أعلنت عن تدشين مبادرة "حوارنا سلام" لقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية بمحافظة أسيوط بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع ورعاية مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد" حيث أن المبادرة تهدف إلى نشر رسائل توعوية تعزز قبول الاختلاف، ومناهضة التطرف، واحترام الآخر وتعزيز القيم الإيجابية وذلك بمشاركة حوالي 300 شاب وفتاة في محافظة أسيوط من سن ١٨ : ٤٠ عام متنوعي الفئات والثقافات بحيث يتم مراعاة الاختلاف الجندري والعقائدي والثقافي (ذكور واناث ، مسلمين ومسيحيين ، أصحاء وذوي احتياجات خاصة ، ...) وغيرهم وذلك خلال الفترة من مارس إلى أغسطس ٢٠٢٤م.