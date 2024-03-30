إبنة الإسكندرية ضمن حكام كأس العالم لكرة السلة بتركيا

تلقت منطقة الاسكندرية لكرة السلة إخطار من الاتحاد الدولى لكرة السلة يفيد بإختيار الحكم الدولى سارة جمال ضمن قائمة الحكام المصريين المختارة للمشاركة فى كأس العالم للشباب تحت ١٧ سنة بتركيا

يذكر أن الحكم الدولى سارة جمال تعمل مهندسة مدنية وقد سبق وتم اختيارها للتحكيم في منافسات كرة السلة 3*3 لتصبح أول محجبة تشارك في تحكيم مباريات كرة السلة في الأولمبياد وكذلك أول محجبة تحكم مباريات كأس العالم للسيدات ضمن 12 حكم على مستوىالعالم للمشاركة في أولمبياد طوكيو".