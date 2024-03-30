حزب الله يقصف قاعدة خربة ماعر وموقع الراهب بالصواريخ

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " قاعدة خربة ماعر، وتحركًا ‏لجنود العدو داخل موقع الراهب ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحقّقوا فيه إصابات ‏مؤكدة. ‏

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:20 من ظهر يوم السبت 30-03-2024 قاعدة خربة ‏ماعر بالأسلحة الصاروخية. ‏

وأضاف: ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر يوم السبت، تحركًا ‏لجنود العدو داخل موقع الراهب ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحقّقوا فيه إصابات ‏مؤكدة. ‏

على جانب آخر، تحدث إعلام لبناني عن 4 إصابات جرّاء قصف إسرائيلي على سيارة تقل مراقبين تابعين لليونيفيل في بلدة رميش جنوب لبنان .

وقال اليونيفيل، إن ثلاثة من المراقبين ومترجم لبناني أصيبوا في انفجار وقع بالقرب منهم خلال دورية لهم على طول الخط الأزرق .

وأضافت اليونيفيل، أنه يجرى تحقيقاً لمعرفة مصدر الانفجار، مؤكدًا على ضرورة ضمان سلامة وأمن طواقم الأمم المتحدة وعلى كل الأطراف مسؤولية حمايتهم بموجب القانون الدولي.

ودعت اليونيفيل، كل الأطراف بوقف التبادل العنيف لإطلاق النار قبل أن يتعرض المزيد للأذى بلا داع.

ونفي جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة أكس قصف سيارة اليونيفيل وقال: خلافًا لما تردد في لبنان، فإن جيش الدفاع لم يستهدف أي سيارة تابعة لقوات اليونيفيل في منطقة رميش.