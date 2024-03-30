رئيس الوزراء يتفقد مصنعي يوتن للدهانات و"بيكو مصر" للأجهزة المنزلية

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "يوتن" للدهانات والبويات الصناعية،وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن مضي الحكومة في تقديم الدعم المطلوب للتوسعات الجديدة لأي مصنع، أو ضخ استثمارات جديدة في مختلف المشروعات التنموية في الدولة.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء عبد الله توكل، مدير عام شركة المهندس يوتن للدهانات والبويات الصناعية، الذي أكد أن الشركة أعلنت عن افتتاح مصنعها الجديد في مصر، المقام في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والمتخصص في إنتاج الدهانات المبتكرة، بطاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من 70 مليون لتر في الوردية الواحدة.

وأوضح مدير الشركة أن المصنع الجديد يشغل مساحة 94 ألف متر مربع، وقد ضخت الشركة استثمارات تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار في إقامته وتجهيزه، انطلاقًاً من التزامها بالاستثمار طويل الأجل في السوق المحلية، كما يأتي افتتاحه في إطار استراتيجية التوسع التي تطبقها شركة المهندس يوتن في مصر.

وخلال جولته بأرجاء المصنع، تعرف رئيس الوزراء من عبد الله توكل على خطط الشركة لزيادة استثماراتها، حيث أشار إلى أن شركة المهندس يوتن تسعى دائمًا للابتكار وتطوير منتجات وحلول مُتطورة في عالم الدهانات، مضيفاً: يؤكد افتتاح المصنع الجديد في العاشر من رمضان، الذي يُعد الأكبر من نوعه للشركة في مصر، على التزامنا تجاه السوق المصرية، وهو ما يتمثل في ضخ استثمارات ضخمة في هذه السوق المهمة والكبيرة، إلى جانب الرغبة في المشاركة في كبرى المشروعات التنموية والقومية في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية والتطوير العقاري، وشبكة النقل والمواصلات والأنفاق والكباري وغيرها.

وحول تجهيز المصنع الجديد ومكوناته، أوضح مدير الشركة أن شركة المهندس يوتن قامت بتجهيز المصنع الجديد بأحدث التقنيات الحديثة في الإنتاج والتشغيل، بما يضمن تقديم أفضل مستويات الجودة، وتحقيق تطور مستمر للدهانات محلية الصنع، خاصة أن الشركة تعمل في مصر منذ أكثر من 35 عاما، ولديها علاقة طويلة الأمد مع كبار المطورين العقاريين والهيئات العامة في مصر، ولديها سابقة أعمال وسجل حافل بالنجاحات والإنجازات في خدمة مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

واستكمل مدير الشركة حديثه خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء لمخازن المواد الخام والمنتجات النهائية، والمرحلة الجديدة للإنتاج، ورصيف التحميل، حيث أوضح أن شركة المهندس يوتن للدهانات بدأت عملها في مصر بإنتاج الدهانات البحرية والصناعية ثم بدأت في إنتاج الدهانات الانشائية مع تأسيس أول مركز تلوين في عام 1996، حيث تمتلك أكثر من 600 موزع معتمد في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن السوق المصرية تعد سوقًا محورية في أفريقيا والشرق الأوسط، ولذا تقوم شركة المهندس يوتن بتصدير منتجاتها لكل من ليبيا وكينيا وعدد من الدول الأخرى، كما تتواجد علامة يوتن التجارية في أكثر من 100 دولة حول العالم.

كما تسعى شركة المهندس يوتن لمواصلة الابتكار وتطوير المنتجات، لذا فقد قدمت برنامج (Green Steps) الذي يُسهم في تقديم منتجات وخدمات أكثر استدامة، مضيفاً أن إقامة المصنع الجديد يعدُ خطوة لتطبيق معايير الاستدامة في مصر في مجال الدهانات، بالإضافة إلى التزام الشركة بتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 50 %، وتعمل على رفع الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة في مصانعها ومنشآتها بنسبة 70 % وذلك بحلول 2030.

تجدر الإشارة إلى أن شركة يوتن تأسست عام 1926 في النرويج، وهي واحدة من أبرز مُصنعي الدهانات في العالم، وبدأت تواجدها في الشرق الأوسط في عام 1974، من خلال يوتن الإمارات، ثم قامت بتوسيع نطاقها بشكل كبير في جميع أنحاء المنطقة.



وزار رئيس الوزراء مصنع "بيكو مصر" للأجهزة المنزلية. حيث اكد على أن الحكومة لديها الاستعداد الكافي لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة، من خلال الجهات المعنية؛ لتنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء التشغيل الفعلي له وافتتاحه في أقرب وقت، وهو ما يسهم في توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير للخارج.



وخلال جولة رئيس مجلس الوزراء بأرجاء المصنع، أوضح أحمد بهجت، مدير شركة بيكو مصر، أن المصنع مقام على مساحة إجمالية قدرها 114 ألف م2، باستثمارات تركية تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار، لافتاً إلى أن هذا المصنع أحد أوائل المنشأت الصناعية التي حصلت على الرخصة الذهبية في مصر والتي تمنحها الحكومة للمستثمرين وتسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

وقال " بهجت": تتوجه الشركة بالشكر للحكومة المصرية على الدعم المتواصل الذي يتلقاه المستثمرون من خلال تبسيط إجراءاتهم وتذليل أية عقبات أو تحديات تواجههم في سبيل ضخ استثمارات جديدة؛ لتنفيذ مختلف المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلية، فضلا عن جهوها في توطين الصناعة، مضيفا أن الشركة تواصل العمل على تنفيذ مشروعها بفضل الدعم الكبير من الحكومة، عبر مختلف الجهات والأجهزة المعنية، وهو ما سيسهم في الإسراع ببدء التشغيل الفعلي في أقرب وقت.



وأضاف أن المصنع يُعد خطوة مهمة في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر، وزيادة الصادرات المصرية من الأجهزة المنزلية، حيث تهدف الشركة ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل وتصدير أكثر من 60% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما نلتزم بدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة صديقة للبيئة تلبي احتياجات السوق المصرية.



وتفقد رئيس مجلس الوزراء خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع، حيث اطلع على خط إنتاج البوتاجاز، والخط التجريبي لإنتاج الثلاجات، حيث تعتمد الشركة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تصنيع منتجاتها، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة ودعم الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في توفير فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات المصرية.

وقال مؤنس عبدالحليم، مدير هندسة الإنتاج بالمصنع إنه يتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع لإنتاج أجهزة منزلية تضم: ثلاجات، وأفران بتكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وبطاقة إنتاجية حوالي 1.2 مليون جهاز سنوياً، بما يتواكب مع جهود الدولة للتنمية الشاملة والتحول للاقتصاد الأخضر.



وأضاف أن "بيكو مصر" تستهدف تطوير أنظمة بيئية للموردين المحليين، وإنشاء مركز للبحث والتطوير يهدف لنقل المعرفة للسوق المحلية لخلق قيمة مستدامة لجميع الصناعات المغذية لدعم استراتيجية الحكومة لتعميق التوطين الصناعي، وجعل مصر مركزاً للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية، حيث تُخطط الشركة للتصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تحت شعار "صنع في مصر" وتوفر 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



وخلال زيارته للمصنع، أوضح مسئولو الشركة لرئيس مجلس الوزراء أن المصنع سيقدم أول إنتاجه من الأفران المنتجة وفق أعلى المواصفات وباستخدام أحدث التكنولوجيا، مشيرين إلى أن الشركة استضافت مؤخرًا 100 شريك تجاري من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ لعرض منتجات المصنع وتلقي طلبات التصدير.