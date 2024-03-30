وزير الرياضة يفتتح حمام السباحة الأولمبي في نادى سيتي كلوب ببنها

أفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حمام السباحة الأولمبي الجديد لنادي سيتي كلوب فرع بنها، وسط حضور كل من الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب، وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات المجموعة.

وعقب ذلك قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ بنها، بجولة تفقدية موسعة داخل النادى حيث استمعا إلى عرض عن خطة "شركة استادات للاستثمار" المالكة لمجموعة سيتي كلوب حول التوسع في افتتاح فروع جديدة وتطوير الفروع الحالية بكل المنشآت التي يتطلبها النشاط الرياضي لتنفيذ استراتيجية سيتي كلوب بتحويلها إلى قاعدة رياضية في جميع محافظات الجمهورية من خلال توسيع قاعدة الممارسة العامة للرياضة، وفى اطار بناء جيل بكرة ومبادرة ابنى بطل التي تتبناها سيتي كلوب.

شملت الجولة تفقد صالات الجيم للرجال والسيدات وصالات وملاعب الألعاب الرياضية المختلفة في حضور الأجهزة الفنية بالنادي.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحى، بالبينة الإنشائية الرياضية بأفرع أندية سيتى كلوب فى مختلف المحافظات والتى تتيح خدماتها المتنوعة للأعضاء بغية نشر ثقافة الممارسة الرياضية ، وتوفير كل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لهم ، مثنيا كذلك على الجهود المبذولة لمزيد من التطوير على مستوى البنية الرياضية فى تلك الأندية ومنها على سبيل المثال انشاء حمام سباحة أوليمبى بنادى سيتى كلوب بنها يُضاف إلى المنشآت الرياضية بالنادي.

و لفت الوزير إلى نجاح أندية سيتى كلوب فى جذب أعداد كبيرة من الأعضاء بمختلف المحافظات وأهدافها التى تتسق مع استراتيجة ورؤية وزارة الشباب والرياضة فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشرها بالمجتمع .

ومن جانبه رحب محافظ القليوبية بالسيد وزير الشباب والرياضة علي أرض المحافظة معربا عن سعادته البالغة لإفتتاح حمام السباحة الاولمبي بنادي سيتي كلوب بمدينة بنها حيث يعد هذا الحمام ثاني حمام سباحة أوليمبي في محافظة القليوبية بعد حمام سباحة نادي العبور، ويأتي افتتاحه في إطار خطط وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الرياضية في جميع أنحاء مصر.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بافتتاح هذا الحمام، مؤكداً على أهميته في تنمية الرياضة في محافظة القليوبية، خاصةً رياضة السباحة، مشيراً إلى أن هذا الحمام سيُساهم في إتاحة الفرصة للكثير من الشباب لممارسة هذه الرياضة، واكتشاف المواهب الجديدة.

وشهد الدكتور أشرف صبحي عرضاً قدمه ناشئو وناشئات أكاديمية سيتي كلوب للسباحة بمناسبة افتتاح الحمام الأولمبي، استعرضوا خلاله المهارات الأساسية للعبة في جميع فروعها.