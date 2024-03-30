أمن الشرقية يكشف ملابسات واقعة العثور على جثة مُسن بديرب نجم

كشفت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ملابسات واقعة العثورعلى جُثة مواطن في العقد السابع من العمر، وبها آثار خنق، بإحدى قرى مركز ديرب نجم، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخص كان يعمل لدى المجني عليه، وذلك بدافع الإنتقام.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً بشأن ما تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم، بالعثور على جثة لشخص في العقد السابع من العمر، بإحدى قرى المركز، ويرجح وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشخص يدعى «عطية. م . إ»، 70 عاما، ميسور الحال، وبها آثار خنق، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت التصريح بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتوصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «عادل. الـ» ، 50 عاما، وتبين أنه كان يعمل لدى المجني عليه، ولسوء سلوكه قام المجني عليه بطرده من العمل، الأمر الذي دفع المتهم لارتكاب جريمته وإنهاء حياة المجني عليه خنقًا؛ بدافع الإنتقام.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق في الواقعة.

وفي سياق متصل، لقت ربة منزل مصرعها؛ إثر تعرضها لحادث اصطدام قطار بها أثناء عبورها قضبان السكك الحديد بناحية طريق أبو الشقوق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل جثة السيدة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بكفر صقر، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث اصطدام قطار بربة منزل على طريق أبو الشقوق أمام قاعة حفلات بمركز كفر صقر.

وبالفحص، واقوال الشهود، تبين اصطدام القطار بربة منزل تدعى«ك. ع» 60 عاما، مقيمة بحي السلام بمدينة كفر صقر، وذلك أثناء محاولتها عبور قضبان السكة الحديد بناحية طريق أبو الشقوق أمام قاعة حفلات بمركز كفر صقر.