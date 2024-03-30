دكرنيس يفوز على شبان بدواى ودياً استعداداً لعودة دوري المحترفين

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي دكرنس بقيادة حسن موسى، على شبان بدواى، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بهدفين دون رد احرزهما احمد شيكو وعبدالرحمن بوجى، وذلك في إطار استعدادات فريق دكرنس لعودة مباريات الدوري، طوال فترة توقف دوري القسم الثاني أ المحترفين، خلال شهر رمضان، على ملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس استعداداً للمواجهات المرتقبة في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين.

ويتضمن برنامج فريق دكرنس خوض عدد من المباريات الودية، حيث فاز دكرنس على منية النصر 5-1 وسجل الأهداف أحمد حسني "هدفين" وساليسو مبارك ومعتز إبراهيم وكاظم صبري، والتي أقيمت على ملعب حمدينو عبد الجليل .

ومن المقرر أن يواجه فريق دكرنس نظيره مكادي، والتي تقام على ملعب نادي دكرنس، والمقرر لها 16 أبريل المقبل، في الساعة الثالثة ونصف، ضمن منافسات الجولة السادسة بمجموعة الهبوط بدوري المحترفين.

ويحتل دكرنس المركز الخامس في جدول مجموعة الهبوط بدوري المحترفين برصيد 29 نقطة .

وفي نفس السياق، وجه تامر إسماعيل، نائب رئيس مجلس الادارة، كلمه الى اللاعبين خلال مران الفريق، حثهم فيها على بذل أقصى الجهد والالتزام بتعليمات الجهاز الفنى وأن الفترة القادمة لاتتحمل التهاون أو التراخى وأن مجلس الادارة لم يقصر فى حقوق كافة اللاعبين وأن الكرة أصبحت فى ملعبهم وعليهم اثبات احقيتهم فى البقاء بدورى المحترفين وان اى تقصير او تهاون من اللاعبين سوف يقابل بعقوبات رادعه .

وأكد حسن موسى المدير الفنى للفريق، أن أى تهاون سواءاً فى التدريبات أو المباريات سوف يقابل بكثير من العقوبات التى لم يتوقعها اللاعب المتخاذل .

تواجد الجميع فى مران الفريق سواء من جهاز فنى وادارى وطبى ولاعبين، حيث تعاهد الجميع على بذل أقصى جهد والحفاظ على وجود الفريق بدورى المحترفين وبقاء اسم نادينا بين الكبار

المباريات المتبقية لكل فريق:

1- أبوقير للأسمدة: النصر للتعدين، مصر المقاصة، دكرنس، المصرية للاتصالات .

2- بترول أسيوط : المصرية للاتصالات، أسوان، النجوم، النصر للتعدين.

3- أسوان: النجوم، بترول أسيوط، مكادي، جمهورية شبين .

4- المصرية للاتصالات: بترول أسيوط، مكادي، جمهورية شبين، أبوقير للأسمدة .

5- دكرنس: مكادي، جمهورية شبين، أبوقير للأسمدة، مصر المقاصة .

6- مكادي: دكرنس، المصرية للاتصالات، أسوان، النجوم .

7- جمهورية شبين: مصر المقاصة، دكرنس، المصرية للاتصالات، أسوان .

8- النجوم: أسوان، النصر للتعدين، بترول أسيوط، مكادي .

9- مصر المقاصة: جمهورية شبين، مكادي، النصر للتعدين، دكرنس .

10- النصر للتعدين: أبوقير للأسمدة، النجوم، مصر المقاصة، بترول أسيوط .

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة :