وفاء عامر: دورى فى مسلسل حق عرب شخصية مركبة| فيديو

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تسعى لنقل علاقاتها الأسرية لجمهورها ومتابعيها من خلال السوشيال ميديا، وذلك خلال لقائها ببرنامج "صباح جديد" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية".

أسعى لمذاكرة الشخصية جيدًا حتى تصل للمشاهد بأفضل صورة

وتحدثت وفاء عامر عن دورها في مسلسل "حق عرب"، مؤكدة أنها شخصية مركبة، وتسعى لمذاكرة الشخصية جيدًا حتى تصل للمشاهد بأفضل صورة، لافتة إلى أن هناك إبداعات للمخرج والمؤلف والممثل أيضًا، مشددة على أن هناك مخرجين يحافظون على إبداع الممثل.

وأوضحت أن هناك كيمياء في التعامل مع الفنان رياض الخولي، معقبة: "أستاذ رياض شخصية محترمة جدًا، وفخورة جدًا بالعمل معه، ويوجد انسجام بيني وبين أحمد العوضي دون افتعال".

وأشارت الفنانة وفاء عامر إلى أن كواليس الأعمال الفنية يجب أن تكون مفعمة بالحب، موجهة الشكر للمخرج اسماعيليه فاروق، لأنها تعرضت لإصابة في القدم خلال مشاركتها بأحد الأعمال الدرامية، ورغم ذلك حرصوا على راحتي لاستكمال مشاهدها المتبقية في "حق عرب".

قرار إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية

جدير بالذكر أن الناقد الفني، خالد محمود، تحدث سابقًا عن دراما في رمضان هذا العام، والتنوع والثراء في الأفكار، مؤكدًا أن قرار إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز":القرار بوجود أفكار تلائم الـ15 حلقة يضع الدراما المصرية في مكان كبير ومحترم؛ لأنه يبرز عددًا كبيرًا من الأبطال، وأكبر كم من الموضوعات، وإبراز لمواهب جديدة سواء في التأليف أو التمثيل.

عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان

وتابع: "التنوع الجامع بين أجيال متعددة يعكس الصورة الطموحة للدراما المصرية ووضع خطة طويلة الأمد وهي استطاعت أن تكسر عدة قيود منها عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان وهو تحدي النجوم لكيفية تقديم الشخصية بشكل مركز خلال 15 حلقة فقط.

وأوضح أن المستفيد الأكبر من تلك التحديات هو المشاهد المصري والعربي، الذي يتابع العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة بين الشعبي والكوميدي والتاريخي.