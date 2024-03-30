ضبط طفل ووالده تسبب في مصرع شخصين بالشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم السبت، طفل ووالده؛ لاتهامهما بالتسبب في وفاة طفلين، نتيجة اصطدام تصادم سيارة كان يقودها الأول والمملوكة لوالده، بدراجة نارية يستقلها الطفلين، بناحية أنشاص الرمل إحدى قرى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، بشأن ما تبلغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية بناحية قرية أنشاص الرمل بمركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع كل من: «محمد عبدالله سيدهم»" و«محمد فتحي عزوز» 15 عاما، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفيي بلبيس والزوامل المركزي.

وبالفحص، تبين حدوث إصابة الطفلين التي أودت بحياتهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل يقودها صديقهما الطفل المتهم والذي لم يبلغ 18 عاما وبين دراجة نارية «موتوسيكل» كانا يستقلانه.

كما تبين أن الطفل المتسبب في الحادث كان يقود سيارة والده ويعمل بها على خط السير.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط الطفل ووالده، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.

وفي سياق متصل، لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح، جراء وقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق «القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي» أمام شبكة الكهرباء بعد منطقة الصفدي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق «القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي» أمام شبكة الكهرباء بعد منطقة الصفدي، ما أسفر عن مصرع 2 وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثامين بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.