حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد 31 مارس 2024 شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم ما بين 28 و29 درجة على القاهرة خلال فترة التنبؤ أسبوع مقبل.

حالة الطقس اليوم السبت 30 مارس 2024

تشهد حالة الطقس اليوم السبت 30 مارس 2024 أجواء مستقرة على الأنحاء كافة، تكون مائلة للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم السبت:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت 30 مارس 2024، متوقعة أن يسود اليوم السبت طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

لفتت الأرصاد الجوية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء فيها لطيفة على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت:

القاهرة 28 16

العاصمة الإدارية 28 15

6 أكتوبر 29 15

بنهــــا 28 16

دمنهور 26 15

وادي النطرون 28 14

كفر الشيخ 27 14

المنصورة 27 15

الزقازيق 28 15

شبين الكوم 28 14

طنطا 28 14

دمياط 25 15

بورسعيد 25 15

الإسماعيلية 29 16

السويس 28 15

العريش 24 14

رفح 23 14

رأس سدر 28 15

نخل 27 12

كاترين 24 08

الطور 29 14

طابا 27 15

شرم الشيخ 29 18

الإسكندرية 23 14

العلمين 23 14

مطروح 23 15

السلوم 22 14

سيوة 26 15

رأس غارب 30 17

الغردقة 29 16

سفاجا 29 17

مرسى علم 29 18

شلاتين 28 17

حلايب 26 19

أبورماد 27 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 29 16

بني سويف 29 17

المنيا 29 14

أسيوط 30 16

سوهاج 31 16

قنا 32 17

الأقصر 32 18

أسوان 32 18

الوادي الجديد 31 16

أبوسمبل 31 18