القناة يتعادل مع رأس البر استعداداً لدوري المحترفين

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة بقيادة أحمد العجوز، تدريباته الجماعية اليوم السبت، بعد تعادله أمس الجمعة في مباراته الودية أمام راس البر، بهدف لكل فريق، التي ينفذها طوال فترة توقف دوري القسم الثاني أ المحترفين، خلال شهر رمضان، على ملعب نادي القناة القديم، استعداداً للمواجهات المرتقبة في مجموعة الصعود بدوري المحترفين.

من المقرر أن يواجه فريق القناة نظيره بروكسي يوم الاثنين 15 إبريل المقبل، في الساعة الثالثة ونصف، على أرض نادي القناة القديم، في اطار مباريات الجولة الـ25 من مسابقة دوري المحترفين .

ويسعى أحمد العجوز المدير الفني للقناة لاستغلال المباريات لعلاج الأخطاء وتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا والاستعداد بقوة لاستئناف دوري المحترفين، خاصة أن الفريق ما زال لديه أمل في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

ويحتل فريق القناة المركز العاشر والأخير برصيد 28 نقطة في مجموعة الصعود بدوري المحترفين، وفشل القناة في تحقيق اي نقاط خلال الدور الثاني حيث خسر الفريق 5 مباريات و لم ييسجل حتي هدف واحد حتي الأن.

ويتبقي للقناة أربع مباريات أمام بروكسي ووادي دجلة والسكة الحديد وحرس الحدود.

ويواصل الجهاز الفني لفريق القناة بقيادة أحمد العجوز، في تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين وذلك من اجل اختيار افضل العناصر لتتواجد بشكل دائم مع الفريق خلال المرحلة القادمة .

وكان رئيس نادي القناة الدكتور محمد لطفي أبو العزم قد اعلن انه تم التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الكابتن احمد العجوز لتشهد الفترة القادمة التصعيد المستمر للاعبين داخل قطاع الناشئين من مختلف المراحل السنية للفريق الاول وكل اسبوع يشهد تصعيد مجموعة مختلفة من اللاعبين .

يذكر ان المجموعة الحالية التي تم تصعيدها من الشباب للفريق الأول لكرة القدم تضم كلا من :

مصطفى علاء حارس مرمى السيد سامح باك لفت عبدالله محمد وسط ملعب مصطفى فرحان وسط ملعب محمود سمير وسط مهاجم بهاء محمد ابو المجد وسط مهاجم

المباريات المتبقية لكل فريق:

بتروچيت : رايه ، بروكسي ، وادي دجلة ، السكة الحديد

غزل المحلة : حرس الحدود ، راية ، لاڤيينا ، بروكسي.

لاڤيينا : السكة ، حرس الحدود، المحلة، طنطا.

وادي دجلة : طنطا، القناة ، بتروچت ، رايه.

الحرس: المحلة , لاڤيينا ، طنطا ، القناة.

السكة الحديد : لاڤيينا، طنطا، القناة، بتروچت.

القناة: بروكسي ، وادي دجلة ، السكة الحديد ، حرس الحدود

و ستستأنف المباريات عقب عيد الفطر المبارك يوم الاثنين ١٥ ابريل .

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة: