موعد شم النسيم 2024.. يترقب الكثير من المواطنين مع حلول فصل الربيع كل عام موعد شم النسيم والاحتفال به وذلك بنشر البهجة والسعادة والترفيه.

ويعد يوم شم النسيم إجازة رسمية للموظفين والعاملين مدفوعة الأجر في القطاع الإداري للدولة بحسب قانون العمل.

موعد شم النسيم 2024

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان سابق عن موعد شم النسيم 2024.

وأشار إلى أنه سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل الموافق 27 شوال، وفي اليوم التالي للاحتفال بعيد القيامة المجيد.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

في عام 2024، هناك عدد من الإجازات الرسمية، وهي كالتالي:

إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الثلاثاء الموافق 25 إبريل.

إجازة عيد العمال: توافق يوم الأربعاء الموافق 1 مايو.

إجازة شم النسيم: يوم الإثنين 6 مايو.

إجازة عيد الأضحى المبارك، تبدأ من يوم الإثنين 17 يونيو وحتى الأربعاء 20 يونيو 2024.

إجازة ثورة يونيو: توافق الأحد 30 يونيو 2024.

إجازة رأس السنة الهجرية: توافق يوم الإثنين 8 يوليو.

إجازة المولد النبوي الشريف: توافق يوم الإثنين 16 يوليو.

إجازة ثورة 23 يوليو 1952: يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

إجازة انتصارات أكتوبر 1973: يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، وهي آخر الإجازات الرسمية في عام 2024.