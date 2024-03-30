عاجل
عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة طوباس شمال الضفة الغربية
السبت 30 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد شم النسيم 2024

شم النسيم
شم النسيم

موعد شم النسيم 2024.. يترقب الكثير من المواطنين مع حلول فصل الربيع كل عام موعد شم النسيم والاحتفال به وذلك بنشر البهجة والسعادة والترفيه.

txt

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

 ويعد يوم شم النسيم إجازة رسمية للموظفين والعاملين مدفوعة الأجر في القطاع الإداري للدولة بحسب قانون العمل.

موعد شم النسيم 2024

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان سابق عن موعد شم النسيم 2024.

وأشار إلى أنه سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل الموافق 27 شوال، وفي اليوم التالي للاحتفال بعيد القيامة المجيد.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

في عام 2024، هناك عدد من الإجازات الرسمية، وهي كالتالي:

 إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الثلاثاء الموافق 25 إبريل.

إجازة عيد العمال: توافق يوم الأربعاء الموافق 1 مايو.

 إجازة شم النسيم: يوم الإثنين 6 مايو.

إجازة عيد الأضحى المبارك، تبدأ من يوم الإثنين 17 يونيو وحتى الأربعاء 20 يونيو 2024.

 إجازة ثورة يونيو: توافق الأحد 30 يونيو 2024.

 إجازة رأس السنة الهجرية: توافق يوم الإثنين 8 يوليو.

 إجازة المولد النبوي الشريف: توافق يوم الإثنين 16 يوليو.

 إجازة ثورة 23 يوليو 1952: يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

 إجازة انتصارات أكتوبر 1973: يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، وهي آخر الإجازات الرسمية في عام 2024.

مواد متعلقة

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

الأزهر يطلق خدمة الرسائل الإعلامية للطلاب الوافدين

مرموش يقود تشكيل آينتراخت المتوقع لمواجهة يونيون برلين

اليابان تُطلق أول وحدة صواريخ "أرض-بحر" على جزيرة أوكيناوا

آينتراخت فرانكفورت بقيادة "مرموش" يواجه يونيون برلين في الدوري الألماني
الجريدة الورقية