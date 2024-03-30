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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشحات وموديست يخضعان لاختبار كشف المنشطات ‏

حسين الشحات
حسين الشحات

خضع الثنائي حسين الشحات وأنتوني موديست، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاختبار كشف المنشطات عقب انتهاء مباراة الأهلي ‏أمام سيمبا، التي أقيمت مساء أمس على ملعب بنجامين مكابي في دار السلام بتنزانيا.‏ 

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بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد الفوز على سيمبا التنزاني

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏ 

ويلتقي الأهلي وسيمبا يوم 5 أبريل المقبل على استاد القاهرة في إياب ربع النهائي لحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.‏

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