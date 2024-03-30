الشحات وموديست يخضعان لاختبار كشف المنشطات
خضع الثنائي حسين الشحات وأنتوني موديست، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاختبار كشف المنشطات عقب انتهاء مباراة الأهلي أمام سيمبا، التي أقيمت مساء أمس على ملعب بنجامين مكابي في دار السلام بتنزانيا.
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وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الأهلي وسيمبا يوم 5 أبريل المقبل على استاد القاهرة في إياب ربع النهائي لحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.