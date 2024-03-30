تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة بيرنلي بالدوري الإنجليزي اليوم

أستقر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي، علي التشكيل الذي سيخوض به الصدام الكروي المرتقبة مساء اليوم السبت، عندما يلتقي مع نظيره بيرنلي.

وتقام مباراة تشيلسي وبيرنلي علي ملعب ستانفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بيرنلي

من المتوقع أن يبدأ المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مواجهة بيرنلي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

الدفاع: مارك كوكورالا، تياجو سيلفا، ديساسي، مالو جوستو.

الوسط: إينزو فيرنانديز، موسيس كايسيدو.

الوسط الهجوم: ميخاليو مودريك، كونور جالاجير، جول بالامر.

الهجوم: نيكولاس جاكسون.

موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي والقنوات الناقلة

ومن المقرر انطلاق مواجهة تشيلسي أمام بيرنلي في الخامسة من مساء اليةم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

بينما ستُذاع مواجهة تشيلسي أمام بيرنلي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.