مع اقتراب عيد الفطر.. أسعار الكعك والبسكويت بمنافذ الزراعة

في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها بشكل مستمر لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق المصري نتيجة للأحداث والصراعات الدولية الساخنة التي تُلقي بظلالها على اقتصادات الدول، وتؤدي إلى ارتفاع الاسعار، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لها كعك وبسكويت العيد بمختلف أنواعه.



وجاءت أسعار الكعك والبسكويت كالآتي:



كعك سادة 220 جنيهًا

كعك مشكل بالمكسرات 350

كعك بالمكسرات والعجوة والملبن 250 جنيهًا

بسكويت نشادر 160 جنيهًا

بسكويت لوكس 180 جنيهًا

بيتي فور مشكل 200 جنيهًا

غريبة سادة 180 جنيهًا

غريبة بالمكسرات 220 جنيهًا

موعد عيد الفطر

وقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد انتهاء شهر رمضان المبارك 2024 في مصر، وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر 2024 في البلاد، بعد الحسابات الفلكية التي تم إجراؤها من قبل مركز الفلك الدولي.

ووفقًا للحسابات الفلكية لاستطلاع هلال شوال 1445 هجريا، فمن المتوقع أن يبدأ شهر شوال يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال يوم 29 رمضان 1445 هجريا.

ووفقا لذلك، فقد أشار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أنه بعد الاطلاع على ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال، فإن موعد أول أيام عيد الفطر يكون يوم الأربعاء فلكيًا 10 أبريل 2024 وصلاته الساعة 5:59 صباحاً بمدينة القاهرة.