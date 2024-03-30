أليجري يبحث عن نهاية قوية للموسم مع يوفنتوس

أصبح حلم فريق يوفنتوس بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، هذا الموسم، شبه مستحيل، وهو ما أكد عليه ماسيميليانو أليجري، مدرب الفريق، فيما يسعى السيدة العجوز لإنهاء الموسم بشكل قوي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن آخر مرة توج فيها يوفنتوس بلقب الدوري كانت في عام 2020 ولكن آمال الفريق في التتويج باللقب هذا الموسم انتهت بعد تحقيقه لانتصار واحد في آخر ثماني مباريات.

هذا يعني أن يوفنتوس، صاحب المركز الثالث، سيواجه لاتسيو في عطلة نهاية الأسبوع، وهو يبتعد عن إنتر ميلان، المتصدر، بفارق 17 نقطة، مع تبقي تسع مباريات على نهاية الدوري.

ولكن، مع ضمان التواجد في المراكز الأربع الأولى وتواجده في كأس إيطاليا، حيث يواجه لاتسيو في ذهاب الدور قبل النهائي الثلاثاء المقبل، فإن رجال أليجري مازال لديهم الكثير للعب من أجله مع استئناف الموسم عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي :" اللاعبون العائدون من المهمات الدولية بخير، وهؤلاء الذين ظلوا معنا تدربوا كثيرا في الملعب".

وأضاف :" والآن كلنا جاهزون للإندفاع الأخير نحو خط النهاية، يتبقى لدينا 55 يوما على نهاية الموسم"

وأردف :"الشيء المهم بالنسبة لنا حاليا هو أننا نركز على نهاية الموسم".

ويستعد أليجري، الذي قال إن مويس كين سيتواجد في التشكيل الأساسي أمام لاتسيو حيث يتطلع لتعزيز آماله في اللعب بيورو 2024، لخوض مباراته رقم 500 في الدوري الإيطالي.

وقال أليجري صاحب 56 عاما:" سعيد للغاية لأنني وصلت لـ 500 مباراة كمدرب، وهذا دليل على رغبتي وشغفي وحبي للمهنة والرياضية. أريد الاستمتاع أكثر ومازلت أحب التواجد في الملعب".