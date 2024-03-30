زد إف سي يتأهل لنهائي بطولة الكأس الدولية بعد هزيمة فينورد

تأهل زد إف سي إلى نهائي بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة، المقامة بنادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة، بعد فوزه على نظيره فينورد الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل السلبي في المباراة، ليصبح أول المتأهلين لنهائي البطولة.

كما تأهل ايضاً نادي فيتوريا البرتغالي ، لنهائي البطولة، بعد تغلبه على نادي إنبي بنتيجة 2-1.



ومن المقرر أن تقام قبل مباراة نهائي بطولة كأس زد الدولية، مباراة استعراضية بين أساطير ناديي الأهلي والزمالك، يشارك فيها من نجوم النادي الأهلي السابقين: حسام غالي، وأحمد حسن، ومحمد فضل، وسيد معوض، ومحمد شوقي، ومحمد ناجي-جدو، ووليد سليمان، وأمير توفيق، وهشام حنفي، وعماد متعب، ومن نادي الزمالك: جمال حمزة، وخالد الغندور، ومحمد عبد المنصف، ومحمد أبو العلا، وأيمن عبد العزيز، ووائل القباني، وإبراهيم صلاح، ومحمود محمود، وطارق السيد.

كما من المقرر أن يشهد احتفالية تتويج الأبطال النجوم العالميون الإيطالي دل بييرو، والأسباني ميشيل سالجادو، والهولندي إدجار ديفيدز ليتم تكريم الفريق الفائز، وجائزة أفضل تشكيل وجوائز أفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة وجائزة اللعب النظيف، بالإضافة إلى تكريم المركز الثاني والثالث، كما سيحضر الختام عددًا كبيرًا من نجوم كرة القدم السابقين وقيادات ورموز الرياضة المصرية.

وانطلقت بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة يوم 25 مارس الجاري، بمشاركة 12 ناديًا محليًا وأوروبيًا وهم: زد إف سي، والأهلي، والزمالك، والمقاولون العرب، وإنبي، وبيراميدز، وفينورد روتردام الهولندي، وفيتوريا البرتغالي، وأستون فيلا الإنجليزي، وفنربخشة التركي، وبلاكبيرن روفرز الإنجليزي، ويونيون برلين الألماني.