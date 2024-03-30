السبت 30 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي 2008 يفوز على لافينا في بطولة الجمهورية

إنبي 2008
إنبي 2008

حقق فريق كرة القدم بنادي إنبي مواليد 2008، الفوز على نظيره لافينا بنتيحة 3/1، في المباراة التي شهدها ملعب النادي البترولي، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

txt

تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب بدوري روشن


ويواصل الفريق البترولي تصدره لجدول ترتيب بطولة الجمهورية مواليد 2008، بعدما نجح في تحقيق فوز غالي وثمين على لافيينا.
جاءت ثلاثية النادي البترولي عن طريق كل من: محمد شريف بندارى وأدهم فريد، وأنس رشد.
ويجد قطاع الناشئين بنادي إنبي اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، حيث يرغب مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعي في تقديم مواهب كبيرة للكرة المصرية، بالإضافة إلى تحقيق أكبر استفادة مالية من وراء نجوم المستقبل.

مواد متعلقة

موعد مباراة الشباب والهلال والقناة الناقلة

موعد مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي والقناة الناقلة
الجريدة الورقية