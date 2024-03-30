المحققون يمشطون موقع حادث تحطم حافلة في جنوب أفريقيا

يبحث المحققون في موقع حادث حافلة مأساوي في جنوب إفريقيا ، حيث انحرفت حافلة تقل الحجاج إلى تجمع عيد الفصح عن أحد الجسور.

أسفر عن مقتل 45 شخصا على الأقل، تم العثور على الناجي الوحيد ، وهو طفل يبلغ من العمر 8 سنوات ، وسط الحطام.

وقع الحادث بعد ظهر يوم الخميس، في منطقة جبلية بالقرب من موكوباني، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال بريتوريا، وفقا للسلطات ، فقدت الحافلة السيطرة ، واصطدمت بحواجز الجسر ، وسقطت 50 مترا في واد، ويعتقد أن السائق، وهو من بين المتوفين، فقد السيطرة على السيارة.

ووصفت سيمون مايما، وهي من السكان المحليين، المشهد المروع، حيث منعت ألسنة اللهب المارة من تقديم المساعدة للضحايا.

وظلت العديد من الجثث، بعضها متفحم بشكل لا يمكن التعرف عليه، محاصرة داخل الحافلة، بينما تم إخراج البعض الآخر عند الاصطدام.

وبدأت فرق الطب الشرعي التحقيقات في وقت مبكر من يوم الجمعة، وانتشلت بعض الجثث، لكنها تشتبه في أن البعض الآخر لا يزال داخل بقايا الحافلة المتفحمة. ولم تتوفر على الفور تفاصيل بشأن حالة الطفل الناجي.

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا

وقدم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تعازيه، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا حجاجا من بوتسوانا في طريقهم إلى موريا في ليمبوبو للاحتفال بعيد الفصح.

وتعهد وزير النقل سينديسيوي تشيكونغا بإجراء تحقيق في الحادث وأعرب عن تعاطفه مع الأسر المتضررة.

ويسلط الحادث الضوء على مخاطر السفر في عطلة عيد الفصح في جنوب أفريقيا، حيث يعبر ملايين الأشخاص الطرق خلال موسم الأعياد. في العام الماضي ، تم الإبلاغ عن أكثر من 200 حالة وفاة خلال عطلة عيد الفصح ، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات تحذيرية.

وقعت المأساة قبل حج عيد الفصح المتوقع لكنيسة صهيون المسيحية ، وهو أول حدث من نوعه منذ بداية جائحة COVID-19، يحمل الحج أهمية ثقافية ودينية كبيرة، حيث يجذب المصلين من جميع أنحاء المنطقة إلى موريا.

لقي خمسة وأربعون شخصا حتفهم في جنوب إفريقيا بعد أن سقطت الحافلة التي كانوا يستقلونها على بعد حوالي 50 مترا (165 قدما) من جسر في واد ، حسبما ذكرت السلطات.

جنوب إفريقيا

وأصيبت فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات، وهي الناجية الوحيدة، بجروح خطيرة ولكنها الآن في حالة مستقرة.

واصطدمت الحافلة بحاجز واشتعلت فيها النيران عندما اصطدمت بالأرض في مقاطعة ليمبوبو الشمالية الشرقية.

وتقول السلطات إنه تم نقل 34 كيسا من الجثث من مكان الحادث ولكن يمكن التعرف على تسع جثث فقط.

وكان الركاب حجاجا يسافرون من عاصمة بوتسوانا، غابورون، لحضور قداس عيد الفصح في بلدة موريا.

فقدت السيارة السيطرة وخرجت من جسر على ممر جبل ماماتلاكالا بين موكوباني وماركين ، على بعد حوالي 300 كيلومتر (190 ميلا) شمال جوهانسبرغ ، وفقا لإذاعة جنوب إفريقيا العامة SABC.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل كولين مسيبي لبرنامج نيوزداي الذي تبثه بي بي سي إن الفتاة التي نجت حاليا "في المستشفى ، قيل لي إنها في حالة مستقرة".

وقال السيد مسيبي: "ما نشك فيه هو أنه عندما اصطدمت الحافلة بحاجز الجسر، تم طرد الطفل من الحافلة، وهذه هي الطريقة التي تمكن بها الطفل من البقاء على قيد الحياة".

واستمرت عمليات الإنقاذ حتى وقت متأخر من مساء الخميس واستمرت في صباح اليوم التالي.

وقال فوفي راماثوبا المسؤول الصحي في ليمبوبو لمحطة eNCA الجنوب أفريقية إن أشلاء ضحايا الحادث المنفصلين ربما تكون قد التحمت معا في الحريق ، ولهذا السبب تم التعرف حتى الآن على تسع جثث فقط.

وقدمت وزيرة النقل سينديسيوي تشيكونغا، التي توجهت إلى مكان الحادث، "تعازيها القلبية للأسر المتضررة من حادث الحافلة المأساوي".

وقالت إن حكومة جنوب أفريقيا ستساعد في إعادة الجثث وإجراء تحقيق كامل في سبب تحطم الطائرة.

وأضافت: "أفكارنا وصلواتنا معكم خلال هذا الوقت العصيب". "نواصل حث القيادة المسؤولة في جميع الأوقات مع زيادة اليقظة مع وجود المزيد من الناس على طرقنا في عطلة عيد الفصح هذه."

جنوب أفريقيا لديها سجل سيئ للسلامة على الطرق.

وقالت السيدة تشيكونغا ل eNCA إن الطريق الذي سقطت منه الحافلة "متعرج مع انحناءات حادة ، وانحناءات دبوس الشعر ، وهو طريق لا أنصح أبدا أي شخص يقود مركبة ثقيلة مثل الحافلة ، مثل الشاحنة ، باستخدامه".

وقدم رئيس بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي "تعازيه العميقة" لأقارب الحجاج، وكذلك الكنيسة التي ينتمون إليها، في أعقاب الحادث "المفجع"، بحسب بيان صادر عن حزبه.

كما أصدر مكتب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بيانا مساء الخميس ، قال فيه إن الزعيم أعرب عن تعاطفه مع بوتسوانا وأحباء الضحايا.

وفي رسالة بمناسبة عيد الفصح نشرت قبل الحادث، حث رامافوسا المواطنين على "بذل قصارى جهدنا لجعل عيد الفصح هذا عيد فصح آمنا".

وأضاف أنه "لا ينبغي أن يكون وقتا نجلس فيه وننتظر لنرى إحصائيات عن المأساة أو الإصابات على طرقنا".

تعرض رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما لحادث سيارة لكنه نجا دون أن يصاب بأذى، ووفقا لتقارير إخبارية محلية، قالت الشرطة إن سائقا مخمورا صدم سيارته.

وادعى عضو في حزبه، عضو في حزبه، وهو عضو الكنيست، أن ذلك كان متعمدا.

ويقوم زوما، الذي عضوية حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، بحملة انتخابية لصالح عضو الكنيست قبل انتخابات مايو.

وقع الحادث في مقاطعة مسقط رأسه ، كوازولو ناتال ، في الساعة 18:40 بالتوقيت المحلي.

وقالت الشرطة "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

تم القبض على رجل يبلغ من العمر 51 عاما بتهمة القيادة في حالة سكر وتهور.

وأشار موسى مخيزي، رئيس الانتخابات في عضو الكنيست، إلى أن الحادث كان مخططا له.

وشغل زوما (81 عاما) منصب الرئيس من 2009 إلى 2018 وسط مزاعم فساد.

يحق له الحصول على فريق حماية رسمي.

تزامن الحادث مع منعه من المشاركة في الانتخابات المقبلة بسبب حكم سابق بالسجن.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تصويت حزب المؤتمر الوطني الأفريقي قد ينخفض إلى أقل من 50٪ لأول مرة منذ 30 عاما.

يمكن أن يؤثر تأثير MK ، خاصة في كوازولو ناتال ، على دعم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

منع الرئيس السابق جاكوب زوما من الترشح للانتخابات العامة في جنوب أفريقيا المقرر انعقاده في مايو/أيار، ولم تقدم اللجنة الانتخابية في البلاد أي سبب.

ومع ذلك، يبدو أن إدانته وسجنه في عام 2021 بتهمة ازدراء المحكمة تحرمه من الأهلية.

وينظر إلى دعمه لحزب "أومخونتو وي سيزوي" الجديد على أنه تهديد محتمل لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، الذي أوقف زوما عن العمل.

شغل الرئيس البالغ من العمر 81 عاما منصب الرئيس من عام 2009 حتى عام 2018 ، عندما اضطر إلى التنحي بسبب مزاعم الفساد.

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي

وسمي حزب زوما الجديد على اسم الجناح العسكري السابق لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وهو يرى نفسه الوريث الحقيقي للجذور الثورية للحزب الحاكم.

وكان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يريد من الهيئة الانتخابية في جنوب أفريقيا إلغاء تسجيل عضو الكنيست لكن هذا الطلب رفض يوم الثلاثاء.

ويقود زوما حملة حزب الكنيست وكان الاسم الأول على قائمة مرشحيه، لكن اللجنة الانتخابية تلقت اعتراضات على احتمال أن يصبح عضوا في الجمعية الوطنية.

وبدلا من التصويت مباشرة لانتخاب الرئيس، ينتخب مواطنو جنوب أفريقيا أعضاء الجمعية الوطنية، ثم يصبح رئيس أي حزب يحصل على الأغلبية زعيما للبلاد.

قال رئيس اللجنة الانتخابية موسوتو موبيا «في حالة الرئيس السابق زوما، نعم، تلقينا اعتراضا، تم تأييده»، تم إبلاغ الحزب الذي رشحه.

وأمام زوما مهلة حتى 2 أبريل/نيسان للطعن في القرار.

تلقى الرئيس السابق حكما بالسجن لمدة 15 شهرا في عام 2021 بتهمة ازدراء المحكمة وينص الدستور على أن أي شخص حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن 12 شهرا غير مؤهل للترشح للانتخابات.

ويواجه زوما أيضا اتهامات بالفساد في صفقة أسلحة بمليارات الدولارات تعود إلى عام 1990، عندما كان نائبا للرئيس.

وقالت اللجنة الانتخابية المستقلة إن الحكم لم يمنع حزب الكنيست من المشاركة في اقتراع 29 مايو، وفقا لتقارير News24.

وللمرة الأولى منذ بداية الحقبة الديمقراطية في عام 1994، يمكن أن تنخفض حصة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من الأصوات إلى أقل من 50٪، وفقا للعديد من استطلاعات الرأي.

وينظر إلى حزب الكنيست على أنه يحظى بشعبية في منطقة كوازولو ناتال مسقط رأس زوما.

رفضت محكمة في جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء، قضية الحزب الحاكم التي تطالب بإلغاء تسجيل حزب معارض منافس ومنعه من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي

وقالت المحكمة الانتخابية، إن اعتراض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم على كيفية تعامل اللجنة الانتخابية المستقلة، مع تسجيل حزب أومخونتو ويسوي ليس له أساس موضوعي مضيفة أنه كان ينبغي عليها مخاطبة اللجنة الانتخابية قبل رفع دعوى قضائية.

انفصل رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما ، الذي ترأس البلاد من 2009 إلى 2018 عندما تمت إقالته وسط مزاعم واسعة النطاق بالفساد ، عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في ديسمبر ويقود الآن حزب uMkhonto weSizwe ، أو حزب MK.

وقد ساعدت شعبيته، خاصة في مقاطعة كوازولو ناتال مسقط رأسه، والتي من المتوقع أن تكون ساحة معركة رئيسية في انتخابات هذا العام، حزب MK على الظهور كمنافس مهم محتمل في الانتخابات المقبلة.

سمي الحزب على اسم الجناح العسكري السابق لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، الذي تم حله في نهاية حكم الأقلية البيضاء وسياسات الفصل العنصري للنظام المعروف باسم الفصل العنصري، ويوم الأربعاء، سيطلق حزب المؤتمر الوطني الأفريقي دعوى قضائية أخرى ضد حزب زوما، للطعن في حقه في استخدام اسم وعلامة المنظمة المنحلة الآن.

من المتوقع أن تشهد انتخابات 29 مايو في جنوب إفريقيا منافسة شديدة مع تعرض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، الذي كان يقوده الزعيم المناهض للفصل العنصري نيلسون مانديلا ، لضغوط للبقاء في السلطة بعد انخفاض الدعم في الانتخابات المتتالية حيث تواجه البلاد ركودا في النمو الاقتصادي ، ومستويات عالية من الفقر بين الأغلبية السوداء ، ومعدل بطالة يزيد عن 32٪.

ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، قد ينخفض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى أقل من 50٪ من الأصوات الوطنية لأول مرة منذ توليه السلطة في عام 1994 عندما أصبح مانديلا أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد.

أعلنت اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، أنها قررت "تعليق عضوية جاكوب زوما بإجراءات موجزة".

نقلا عن مصادر اللجنة ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الرئيس السابق سيحال أمام اللجنة التأديبية للحزب.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن زوما علنا أنه سيقوم بحملة ويصوت لصالح حزب الكنيست الذي تأسس حديثا.

وفي تأييده للحزب، قال زوما إنه لا يستطيع دعم "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي للرئيس سيريل رامافوسا".

ومع ذلك، ينص دستور حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على أنه يجوز اللجوء إلى الإجراءات التأديبية واتخاذها ضد أي عضو أو ممثل عام ينضم أو يدعم أي منظمة أو حزب آخر غير حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أو شركائه في التحالف كوساتو و SACP و Sanco.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات العامة المقررة هذا العام منافسة شديدة، لأن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، الذي حكم البلاد منذ أصبح نيلسون مانديلا أول زعيم منتخب ديمقراطيا في جنوب أفريقيا في عام 1994، يواجه عددا لا يحصى من التحديات.

علق سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، علي تصريحات الرئيس السابق جاكوب زوما بشأن التصويت لصالح الحزب السياسي الجديد بدلًا من الحزب الحاكم في البلاد، قائلًا:"إنه لاحظ تصريح سلفه حول التصويت لحزب جديد بدلا من المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC)".

وقال رامافوزا، خلال المؤتمر الصحفى لصالح الأوضاع في غزة، إن الهجمات التي شنت خلال الأونة الأخيرة ضددى، تأتي لصالح الرأسمالية البيضاء.

وردا على سؤال حول ما سيفعله حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بشأن الإعلان، قال:"ما يمكنني قوله لكم هو أننا جميعا استمعنا إلى ذلك، وقد لاحظنا ما قاله وما أعلنه و هذا هو أقصى ما نحن على استعداد للذهاب إليه في هذه المرحلة من الزمن".

وأضاف رئيس جنوب أفريقيا، أن الجميع في الدولة أحرار في التعبير عن أنفسهم فيما يتعلق بمن سيصوتون له ولماذا سيصوتون لهم ، ونحن لاحظوا ما أعلنه الرئيس السابق جاكوب زوما".

و ندد الرئيس السابق جاكوب زوما، بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، معلنًا بأنه سيصوت لصالح تشكيل سياسي جديد في الانتخابات العامة في جنوب إفريقيا العام المقبل.