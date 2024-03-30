ناقد فني: مواصفات البطل الشعبي لا تنطبق على دور العوضي في حق عرب

قال الناقد الفني خالد محمود، إن البطل الشعبي يحتاج إلى مواصفات معينة وهذا الأمر لا ينطبق على الدور الذي يقدمه الفنان أحمد العوضي في مسلسل حق عرب.

البطل الشعبي مش فرد عضلات

وأضاف خالد محمود خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، االبطل الشعبي مش فرد عضلات، النجم الشاطر اللي يقدر يحس بنبض الجمهور ويقدم أعمال تبهر المشاهد.

وأشار الناقد الفنى خلال تعليقه على مسلسل “حق عرب” إلى أن الفنان أحمد العوضى من الفنانين الذين كونوا جماهيرية كبيرة، وعليه مراعاة الأدوار التي يقدمها

وشهدت الحلقة 18 من مسلسل حق عرب على قناة ON Drama بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يجسد شخصية عرب السويركي، البطل الشعبي داخل منطقة المغربلين ويعمل في تجارة الأخشاب.

وبدأت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 18 بتوريط سميحة والتى تجسدها الفنانة دنيا المصري لوالدتها صباح الجياش والتى تجسدها الفنانة وفاء عامر، بأنها على علاقة غير مشروعة مع عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، وإبلاغ والدها المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، فقام بضربهم وطردهم من مكتبه وأمرهم بألا يخبروا أحد حتى يتأكد بنفسه وإذا لم يكن ادعائهم حقيقي فسيقوم بقتلهم.

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 18 بحيرة حنان الغرباوي والتى تجسدها الفنانة دينا فؤاد، على عرض زواج المعلم عبد ربه لها، لأنها ما زالت تحب عرب السويركى ولا تريد الزواج من غيره ولكنها تخشى أذى المعلم عبد ربه في حال رفضها، فقررت النزول إلى العمل على نصبة الشاي فى الحارة، وواجهت عرضا جديدا من رباح أبو الدهب والذي يجسده الفنان وليد فواز للزواج منها وأنه الأبقى لها وما زال يحاول شراء رضاها بعدما خذلها حبيبها عرب السويركي أكثر من مرة ولم يقف بجانبها في محنتها، ولكنها رفضته بشدة وطردته.

ووضع المعلم عبد ربه كمينا لزوجته صباح الجياش وتجسدها وفاء عامر ليتأكد من حقيقة ادعاء ابنته سميحة، وأبلغها أنه سيعيد عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي إلى العمل مرة أخرى، كما سيصلح علاقته مع خطيبته السابقة حنان الغرباوي، خاصة أنهم يحبان بعضهما، وتم إثبات براءتها، ولكنه تفاجىء من رد فعلها ورفضها القاطع لزواج عرب من حنان وأن يستحق من هي أفضل منها ألف مرة، ليبدا الشك يزداد بداخله عن وجود علاقة بالفعل تجمعهما.



مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 19

تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 19، بطولة أحمد العوضي في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن تكون الإعادة الأولى فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والثانية الساعة الثالثة عصرًا.



كما تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 19، الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحا أما الثانية الساعة الخامسة والربع صباحا، ويأتي ذلك بالتزامن مع عرضها من خلال تطبيق WATCH IT دون فواصل إعلانية.

أبرز أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 13

وقرر عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي الزواج من حبيبته حنان وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، بعد انفصلا عن بعضهما الفترة الماضية، ولكنه قرر أن يسامحها بعدما توهمت أنغام ابنة المعلم عبدربه وتجسدها الفنانة كارولين عزمي أنها ستعيش قصة حب مع عرب السويركي.