الجمعة 29 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد غضب الجماهير فيوتشر يضطر لإصدار بيان إشادة بجماهير الاتحاد ورئيسه

بيان فيوتشر
بيان فيوتشر

تناقل جماهير وعشاق نادى الاتحاد السكندرى على صفحات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك "بيان الاشادة الذى أصدره نادى فيوتشرللإشادة بدور جمهور زعيم الثغر ورئيسه محمد مصيلحى فى التعامل مع أزمة اللاعب أحمد رفعت منذ لحظتها الاولى

وجاء البيان عقب تعرض مسئولى فيوتشر لموجة إنتقاد لتجاهل دورهم مقابل الاشادة بدور نادى آخر لم يحضر أى مسئول منه لزيارة اللاعب وقتما كان يتلقى العلاج بالاسكندرية 

ووصف عدد من الجماهير هذا البيان بأنه " حالة إفاقة من الغيبوبة" لأنه جاء نتيجة ضغط جماهيرى فى الوقت الذى أعتبر عدد كبير من الجماهيربأنهم عبروا فى تعاملهم مع رفعت من منطلق أخلاق جماهير زعيم الثغر الموروثة وأنهم فعلوا ما بوسعهم مع رئيس النادى  دون الانتظار لمن يشكرهم  ولكن بغرض تماثل نجم فيوتشر للشفاء وإفاقته 

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IMG_7413

 

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