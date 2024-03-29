الأهلي يهزم سيمبا التنزانى بهدف نظيف في دوري أبطال أفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا مهما خارج الديار على نظيره سيمبا التنزاني، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بينجامين مكابا في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحداث المباراة..

ومنذ انطلاق صافرة أحداث المباراة، شهدت الدقائق الأولى ضغط متقدم من جانب لاعبي الأهلي حتى اسفر عن تسجيل أحمد نبيل كوكا، الهدف الاول للاحمر ضد سيمبا التنزاني بالدقيقة 5 من عمر احداث الشوط الاول.

وشهدت الربع ساعة الأولى هجمة مرتدة خطيره من الجانب الأيمن عن طريق محمد هانى، لكن دفاع سيمبا يتألق وينقذ الموقف.

وفي الدقيقة 25 سقط مصطفى شوبير حارس الاهلى بعد اصطدامه بمهاجم سيمبا نتيجة كرة عرضية، ليحتاج للفريق الطبي ويستكمل بعدها أحداث المنعطف الأول.

وخاض الفريق الأحمر 8 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في مثلها دون أن يتلقى أي خسارة، وأحرز لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه هدفا واحدا.

ومع انطلاق صافرة المنعطف الثاني، الذى شهد تراجع الأحمر بمنطقة الدفاع، والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وشهدت الدقيقة 75، هجمة مرتدة خطيرة من ناحبة الجانب الأيمن عن طريق طاهر محمد طاهر لتسفر عن عركلة من دفاع سيمبا ولكن لم يحتسبها حكم الساحة وتستكمل المباراة.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة بعد التغييرات اللى اجراها كولر اعاد السيطره مره اخرى للاهلى بعد ما استحوذ سيمبا مع مجريات اللعب داخل المستطيل الأخضر ، لينتهى اللقاء بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" - عمرو السولية.

الهجوم: بيرسي تاو - أنطوني موديست - حسين الشحات.



وجاء تشكيل سيمبا التنزانى على النحو التالي:

حراسة المرمى: أيوب لكرد.

خط الدفاع: شوماري كابومي – هينوك إينونجا – شي مالوني – محمد حسين.

خط الوسط: بابكر سار – سعيدي نتيبازونكيزا – ساديو كانوتيه - فابريس نجوما.

خط الهجوم: دينيس كيبو – كلاتوس تشامبا .

