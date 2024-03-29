قمر الدين .. 1400 عام الأصل سوريا والشهرة مصر (صور)

قمر الدين.. مشروب تاريخي ذات شهرة واسعة على مائدة إفطار رمضان في البلدان العربية ،ويعتبر من أهم المشروبات التي تقدم إلى الصائمون بكثرة خلال الشهر الفضيل.

قمر الدين

عبارة عن شرائح من المشمش المجفف تنقع في مياه بالسكر، وتقدم عصير للصائمين ، وتعتبر سوريا من أشهر الدول العربية انتاج للمشمش الأكثر ملاءمة لصناعةعصير قمر الدين، وتنتشر صناعة قمر الدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك الصومال، إلّا أن قمر الدين السوري لا يزال هو الأفضل.

المشمش المجفف

أشهر رجل صنع قمرالدين

وجاء مسمى قمر الدين ، نسبة إلى أشهر رجل صنع قمرالدين، وكان من سوريا، وكان شديد الوسامة ويشبه القمر ويمسى بـ"قمر الدين".

موسم مشمش

وهناك رواية تقول إن موسم المشمش تزامن مع رؤية القمر الجديد الذي يمثل بداية شهر رمضان في العام الذي صُنع فيه قمر الدين.

موسم المشمش

شهرة قمر الدين “مصر”

وينتشر في مصر حكاية تعود إلى 1400 عام، تُسند أصل الاسم إلى الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان، الذي كان يأمر بتوزيع مشروب المشمش فور ثبوت رؤية القمر الجديد "هلال شهر رمضان" .