مى القاضي لـ"الوفد": سعيدة بمشاركتي فى"صيد العقارب" والتعاون مع الأيقونة غادة عبدالرازق

أعربت الفنانة مى القاضي خلال تصريحات لـ"الوفد" عن سعادتها بنجاح العمل وردود أفعال المشاهدين: " سعيدة بالتواجد في عمل ضخم بحجم صيد العقارب"، والذي يعرض ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني الحالي، وتصدر أبطال العمل جميع منصات التواصل الإجتماعي، طوال أيام عرضه، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم أبرزهم: غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

مى القاضي

تحدثت مى القاضي خلال تصريحات لـ"الوفد"، عن كواليس مسلسل صيد العقارب مع غادة عبدالرازق وطاقم العمل، معلقه: " أفضل كواليس عمل على الإطلاق بالنسبة لي، كما أنني من أشد المحبين للنجمة غادة عبدالرازق منذ سنوات طويلة وقبل أن يجمعنا عمل، لذلك استمتعت بالمشاركة فى صيد العقارب، بالإضافة لدعمها الدائم ومساعدتها للجميع واهتمامها بكافة التفاصيل، أتمنى تكرار التجربة معها بالأعمال القادمة، أما الكرو ملئ بشخصيات لطيفة ومريحة ومحبة للغير وبذلنا مجهود كبير لتقديم عمل يليق بالجمهور.

عبرت مى القاضي عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على مسلسل صيد العقارب، قائلة: "سعيدة بردود افعال الجمهور علي المسلسل، والإشادات الإيجابية التي جاءتني على دوري بالعمل، وتفاعل المشاهد مع الحلقات واهتمامه بشخصيات وأحداث المسلسل، وأتمنى أن يحقق نجاحاً كبيراً ويصل لقلب الجمهور.

مسلسل صيد العقارب



أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب

موعد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC يومياً الساعة 1.45 صباحاً وكذلك الساعة 2.15 مساءًا.

كما يُذاع إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT اليوم الساعة 7.30 مساء.