الثلاثاء.. محاكمة 10 متهمين زوروا محررات رسمية بشبرا الخيمة

تستأنف محكمة جنايات شبرا، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشار هشام إبراهيم أبازيد، ومحمود منير خليل، وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر عاصم طايل وعلي الفرماوى، محاكمة 10 متهمين لاتهامهم جميعا بتزوير محررات رسمية، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2893 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا، المقيدة برقم 71 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهميم "محمود ش س"، 22 سنة - ميكانيكي ومقيم بعزبة رستم شبرا الخيمة ثان، و"شعبان س خ"، 60 سنة، بالمعاش، ومقيم الساحل القاهرة، و"أحمد س أ"، 52 سنة - سائق ومقيم بعزبة إبراهيم بك شبرا الخيمة ثان، و"هشام م إ"، 55 سنة - بدون عمل ومقيم بولاق القاهرة، و"أحمد ح م"، 53 سنة - بدون عمل ومقيم بعزبة عثمان شبرا أول القليوبية، و"نور ف م"، 40 سنة، وبدون عمل ومقيم المرج القاهرة، "محمود ص ع"، 50 سنة - بدون عمل ومقيم أول السلام القاهرة، و"حسام ح س"، 47 سنة - ومقيم دار مصر الشروق القاهرة، و"فادي ي"، 53 سنة عامل ومقيم الزيتون القاهرة، و"عادل ف ي"، 30 سنة، عاطل، لأنهم في تاريخ سابق على المحضر بدائرة قسم شرطة شبرا ثان.

وأشار أمر الإحالة، إلي أن المتهمين من الأول حتى الثالث وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بمحافظة القليوبية، ارتكبوا تزوير محررات رسمية وهي إفادة منسوب صدورها للمجلس القومي للمرأة وإفادات منسوب صدورها لمكاتب تأمينات (المرج ، الموسكي ، شبرا مصر)، وشهادة مؤهل دراسي منسوب صدورها لإدارة الساحل التعليمية مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنين، وشهادة مؤهل دراسي بكالوريوس في الآثار قسم الآثار الإسلامية بنظام التعليم المفتوح منسوب صدورها الجامعة القاهرة كلية الآثار وشهادة مؤهل دراسي ماجيستير في السمعيات منسوب صدورها لكلية الطب جامعة الإسكندرية وسجل تجاري منسوب صدوره لوزارة التجارة والصناعة جهاز تنمية التجارة الداخلية مكتب القليوبية بطريق الاصطناع الكامل.

في سياق آخر، تعرض 4 أشخاص للاصابة ، اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجة نارية موتسيكل مع مركبة توكتوك بطريق قرية دار السلام طاميه الزراعي بمركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية موتسيكل مع مركبة توكتوك بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إشارة شرطة النجدة يفيد بورود إخطارا باستقبال مستشفى طامية المركزي 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء حادث تصادم بين دراجة نارية وتوك توك، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين حدوث الحدث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلات القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة على الدراجة والمركبة واصطدما ببعضهم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من، أحمد علي، 14 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وخالد عيد، 19 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وحسن فتحي، 20 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وحاتم جمال 22 سنة، مصاب باشتباه كسر في الكتف الأيمن وتجمع دموي بالوجه، وجار عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

العثور على جثة شاب غارق في منشأة القناطر

كما كشفت التحقيقات في واقعة غرق شاب في نهر النيل بإحدى قرى منشأة القناطر، وانتشلت القوات الأمنية جثته، وتبين من خلال المعاينة، أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، دون وجود شبهة جنائية فى الحادث.

وكشف التقرير الطبي أن سبب الوفاة اسفينكيا الغرق، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة، ورد بلاغ ،لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل، بقرية تابعة لمنشأة القناطر.

توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.