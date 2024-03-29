الأسهم الأمريكية : ستاندرد آند بورز يغلق مرتفعا في أقوى أداء

أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 في أسواق الأسهم الأمريكية على مكاسب متواضعة يوم الخميس، لكنه يتجه لتسجيل أقوى أداء بالربع الأول منذ خمس سنوات في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون أحدث دفعة بيانات اقتصادية، ويتطلعون لبيانات التضخم.

الأسهم الأمريكية

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز الذي يضم أكبر 500 شركة في الأسهم الأمريكية بواقع 6.81 نقطة أو ما يعادل 0.13% ليصل إلى مستوي 5255.30 نقطة عند الإغلاق.

في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا في أسواق الأسهم الأمريكية 20.06 نقطة أو بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوي 16379.46 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي في أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 36.16 نقطة أو بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 39796.24 نقطة.

الأسهم اليابانية : نيكاي يسجل أكبر مكاسب من حيث النقاط في السنة المالية

الأسهم اليابانية



ارتفع المؤشر نيكاي الياباني في أسواق الأسهم اليابانية عند الإغلاق، اليوم الجمعة، مدفوعا بأسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بالرقائق وسجل مكاسب قياسية في السنة المالية من حيث النقاط وسط مشتريات كبيرة من الأجانب.

وسجل المؤشر ارتفاعات قياسية متتالية هذا الشهر بعدما تجاوز في 22 فبراير مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1989 خلال الفقاعة الاقتصادية بالبلاد.

وجاء هذا الارتفاع بدعم من مشتريات الأجانب بسبب انخفاض الين وتوقعات تمسك بنك اليابان بسياسة التيسير النقدي.

وارتفع المؤشر 12328 نقطة في السنة المالية المنتهية، اليوم الجمعة، مسجلا أكبر مكاسبه على الإطلاق. وارتفع 44% خلال العام في أكبر صعود منذ السنة المالية المنتهية في مارس 2021.

وزاد نيكاي في أسواق الأسهم اليابانية بنحو 0.5% إلى 40369.44 نقطة عند الإغلاق، معوضا بعض خسائر الجلسة السابقة.

وقال فوميو ماتسوموتو كبير الخبراء الاستراتيجيين في أوكاسان للأوراق المالية "يظل المستثمرون حذرين حيال التدخل المحتمل في سوق العملات، لكنهم يعتبرون انخفاض الين بشكل عام عاملا إيجابيا للأسهم المحلية".

وانخفض الين إلى أدنى مستوى في 34 عاما مقابل الدولار هذا الأسبوع، مما دفع السلطات المحلية إلى عقد اجتماع طارئ في علامة على أن طوكيو تقترب من التدخل في السوق.

واستقر الين في أحدث التعاملات عند 151.40 للدولار.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون في أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.79% وربح سهم أدفانتست 1.85%، وكلاهما مرتبط بالرقائق.

وزاد قطاع العقارات في أسواق الأسهم اليابانية بنحو 1.96% ليرتفع 16% هذا الشهر في أكبر صعود بين القطاعات. وتلقى القطاع دعما من مسح حكومي صدر هذا الأسبوع أظهر ارتفاع أسعار الأراضي في البلاد خلال عام 2023 بأسرع وتيرة منذ 33 عاما.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا في أسواق الأسهم اليابانية بواقع 0.61% إلى 2768.62 نقطة، اليوم الجمعة.