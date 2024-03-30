قررت نيابة الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "المغافلة"، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ارتكب 5 وقائع.. حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات الهوائية في أكتوبر

وخلال التحقيقات اعترف بارتكاب 5 وقائع بدائرة القسم، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية "(مالك محل دراجات هوائية- مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر).

وتم ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص تخصص نشاطهم فـى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة والخطف"، وأضافوا بارتكابهم 99 واقعة سرقة بنطاق عدد من مديريات الأمن، وضبط بحوزتهم 100 هاتف محمول من متحصلات نشاطهم الإجرامى ومن بينهم 26 هاتف محمول مُبلغ بسرقته.

ضبط 6 عناصر إجرامية في الجيزة والدقهلية والشرقية

كما واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - الدقهلية - الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

في الجيزة؛ تم ضبط عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية وبحوزتهما (1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وفى الدقهلية؛ تم ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركزي شرطة "شربين وأجا" وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة – بندقية خرطوش وطلقتان).

وفى الشرقية؛ ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهما (43,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,120 مليون جنيه) تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص تخصص نشاطهم في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة والخطف"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

99 واقعة .. حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية بتنفيذهم 99 واقعة سرقة بنطاق عدد من مديريات الأمن، وضبط بحوزتهم 100 هاتف محمول من متحصلات نشاطهم الإجرامى ومن بينهم 26 هاتف محمول مُبلغ بسرقته.

ونجحت القوات الأمنية في ضبط تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص تخصص في الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وتم مصادرة المضبوطات.