وزير العمل: نعمل على تقديم الدعم للمرأة المصرية والقضاء على التميز ضدها

قال وزير العمل حسن شحاتة، إن شهر مارس يشهد احتفالات للمرأة حول العالم وفي مصر أيضًا، لذا فهو فرصة جيدة لتكريم الإعلاميات المتخصصات في ملف العمل من وسائل الإعلام المختلفة، لتشجيعهن وحثهن على مواصلة النشر والترويج لجهود "الجمهورية الجديدة" بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم وتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، تماشيًا مع بنود في الدستور المصري والتشريعات والقرارات التي تخص حقوق المرأة والتي تتطابق تمامًا مع معايير العمل الدولية.

جهود الدولة لصالح المرأة

ورصد وزير العمل جهود الدولة المصرية لصالح المرأة، وركز على دور وزارة العمل في دعم المرأة العاملة، وتوفير بيئة عمل لائقة لها، مؤكدًا أنه حرصًا من وزارة العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مكان العمل، صدر القرار الوزاري بتشكيل "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" على المستوى المركزي، برئاسة "وزير العمل"، بالإضافة إلي تشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات العمل في أنحاء الجمهورية، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

ولفت شحاتة، إلى صدور القرارين رقم 43، 44 لعام 2021، اللذان أتاحا للمرأة العمل في أي من المهن التي تختارها، والسماح بعمل النساء خلال فترات الليل بناء على طلبهم، مع ضمان حمايتهن.

وأوضح أن وزارة العمل تعمل حاليًا على مُناقشة "مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية" لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات مزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.

وأكد أن الوزارة تواصل التعاون مع منظمة العمل الدولية في تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تستهدف رفع قُدرات أعضاء "وحدات المساواة" على مستوى الجمهورية وتوعية مفتشى العمل، والسلامة والصحة المهنية على مفاهيم "المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية"، وعلى الأحكام التي تخص النساء في قانون العمل وكيفية تطبيقها.

ويذكر، أن وزير العمل حسن شحاتة، و إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كرما الصحفيات والإعلاميات المتخصصات في ملف العمل من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة وإذاعة وقنوات تليفزيونية، وذلك على هامش احتفالية إطلاق "الدليل الإرشادي لمُفتشي العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل".