النائب أيمن محسب: تنفيذ توصيات الحوار الوطنى تعكس حجم الدعم الكبير المقدم من القيادة السياسية



أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يعكس حجم الدعم المقدم من جانب القيادة السياسية إلى الحوار، بالإضافة إلى أن الحكومة تعول على مخرجات الحوار في إحداث طفرة حقيقية في المجتمع المصري على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مثمنا حرص الحكومة على عقد لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وأعلن النائب أيمن "محسب"، إن هذا الإجراء خطوة مهمة للغاية لتعزيز التواصل بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني، والذي يأتي اتساقا مع حالة التشارك والتكامل التي شهدتها جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، والتي عُقدت بمشاركة الحكومة، مؤكدا على اهتمام الحكومة وحرصها على وضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ، فضلاً عن التنسيق مع مسؤولي الوزارات المعنية، المسؤولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة.

وأضاف النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، إجراء مهم ومناسب للمساهمة في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الحكومة تتعاطى مع هذه المخرجات بقدر كبير من الجدية حيث استجابت خلال الفترة الماضية لعدد كبير من التوصيات.

وأشار النائب أيمن محسب، إلى أنه تم تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع خطط زمنية محددة لتنفيذها، عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، من خلال الاتفاق على أجندة تنفيذية تضم التوصيات التي تم الاتفاق عليها في المرحلة الأولى والتي بلغت 135 توصية.