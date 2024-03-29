أذان المغرب.. موعد الإفطار اليوم في مختلف محافظات الجمهورية

سويعات قليلة تفصلنا عن إفطار اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، إذ يبحث الصائمين في تلك الأوقات عن موعد أذان المغرب بمختلف محافظات الجمهورية.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، موعد أذان المغرب بمختلف المحافظات.

موعد الإفطار اليوم

موعد أذان المغرب في القاهرة:- 6:12 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية:- 6:18 مساءً.

موعد أذان المغرب في مطروح:- 6:29 مساءً.

موعد أذان المغرب في بورسعيد:- 6:08 مساءً.

موعد أذان المغرب في العريش:- 6:02 مساءً.

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ:- 5:59 مساءً.

موعد أذان المغرب في الغردقة:- 6:01 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسيوط:- 6:11 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوهاج:- 6:09 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر:- 6:05 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان:- 6:03 مساءً.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2024

موعد أذان المغرب في القاهرة:- ٦:٠١ م

موعد أذان المغرب في الإسكندرية:- ٦:٠٦ م

موعد أذان المغرب في مطروح:- ٦:١٧ م

موعد أذان المغرب في بورسعيد:- ٥:٥٦ م

موعد أذان المغرب في العريش:- ٥:٥٠ م

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ:- ٥:٤٩ م

موعد أذان المغرب في الغردقة:- ٥:٥١ م

موعد أذان المغرب في أسيوط:- ٦:٠٢ م

موعد أذان المغرب في سوهاج:- ٦:٠٠ م

موعد أذان المغرب في الأقصر:- ٥:٥٦ م

موعد أذان المغرب في أسوان:- ٥:٥٦ م