لاعب مصري جديد ينتقل إلى نادي ألماني

وافق نادي الجونة على انتقال لاعبه الشاب إلى صفوف نادي بوروسيا برلين الألماني ليبدأ اللاعب رحلته الاحترافية في أوروبا.

وانتقل لاعب الجونة الشاب تيمور فؤاد إلى صفوف بوروسيا برلين، بعدما كان قائدا لفريق مواليد 2007، ويعد من أفضل اللاعبين في قطاع الناشئين، ويلعب "تيمور فؤاد" في مركز الجناح الأيسر وصانع ألعاب.

تيمور فؤاد قائد فريق الجونة لمواليد 2007، وخاض مع فريقه هذا الموسم 14 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 6 ليسهم ب13 هدفا في النصف الأول من الموسم الجاري قبل الرحيل إلى ألمانيا.

تيمور فؤاد من مواليد عام 2007 ويحمل الجنسية المصرية والفرنسية، ووالده أيضا، أما أمه تحمل الجنسية المصرية والألمانية.

ولدى المصريين تجارب مع الكرة الألمانية آخرها عمر مرموش الذي يلعب حاليا ضمن صفوف آينتراخت فرانكفورت، ومصطفى أشرف مع بوروسيا مونشنجلادباخ للشباب وقبلها محمد زيدان نجم بوروسيا دورتموند وماينز وهامبورج السابق.

بالإضافة لعظيمة الذي لعب مع أندية كولن و أرمينيا بيلفيلد وهامبورج، وهاني رمزي وسمير كومنة مع نادي كايزر سلاوترن، وياسر رضوان وعمارة مع هانزروستوك، وأحمد صلاح حسني مع شتوتجارت، وجمال حمزة مع ماينز.