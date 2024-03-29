إفطار جماعي في مصنع ٨١ الحربي بهليوبوليس للصناعات الكيماوية 

صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن المهندس مدحت شكري رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى) حرص على إقامة حفل إفطار جماعي للعاملين بالشركة، وجاء ذلك بحضور المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من رؤساء القطاعات بالوزارة والهيئة.

وجاء ذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى لكافة القيادات بالوزارة والهيئة بضرورة التواجد الدائم بين العاملين في كافة المناسبات الاجتماعية ومن أجل مشاركة العاملين في هذه المناسبات والعمل على رفع روحهم المعنوية.

وأوضح " بكر " أنه خلال حفل الإفطار حرص المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة على إلقاء كلمة قصيرة رحب فيها بالحضور وهنأهم بشهر رمضان المبارك ، مشيداً بمنظومة " الإنتاج الحربى " بقيادة المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى ، كما حرص " حلمي " على تهنئة العاملين بالشركة ( م / 81 الحربى ) على ما تم تحقيقه مؤخراً من إنجازات بالشركة وقام بحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة من أجل رفعة شأن الشركة والإنتاج الحربى ككل .