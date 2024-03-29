الحكم على سام بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عامًا

حُكم على سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بالسجن لمدة 25 عامًا في حكم أصدرته محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك. أعلن القاضي لويس أ. كابلان القرار هذا الصباح.

وكما نشرت شبكة سي إن إن، أعرب بانكمان فريد عن أسفه لأفعاله والأشخاص الذين ألحق بهم الأذى. وقال "لقد كان الأمر مؤلما للمشاهدة". "العملاء لا يستحقون أيًا من هذا الألم." واعترف أيضًا بالوقت الخطير الذي من المحتمل أن يقضيه خلف القضبان. وقال: "حياتي المفيدة ربما انتهت". "لقد انتهى الأمر منذ بعض الوقت."



عرض القاضي كابلان أسبابه لإصدار مثل هذا الحكم القاسي على الفتى الذهبي لمجتمع العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن بانكمان-فرايد قد يكون "في وضع يسمح له بفعل شيء سيئ للغاية في المستقبل". وصدر الحكم "لغرض تعطيله إلى الحد الذي يمكن القيام به بشكل مناسب لفترة طويلة من الزمن".

ومن المتوقع أن يستأنف بانكمان فرايد القرار. وطلب فريق الدفاع عنه الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وست سنوات ونصف بسبب "أعماله الخيرية والتزامه الواضح تجاه الآخرين". واقترح الفريق أيضًا التساهل على أساس أن الضحايا سيتم شفاؤهم، في إشارة إلى جلسة استماع محكمة الإفلاس في يناير والتي أظهرت أن العملاء والدائنين سيحصلون على أموالهم. ومن ناحية أخرى، أراد المدعون شيئًا أكثر قسوة. وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز للمحكمة في وقت سابق من هذا الشهر إنهم طلبوا الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 40 و50 عاما "لتجسيد مدى خطورة جرائم المدعى عليه". وكانت العقوبة القصوى الممكنة هي 110 سنوات.

تم القبض على SBF، كما هو معروف الآن، في جزر البهاما في ديسمبر من عام 2022. وواجه سبع تهم، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني ضد عملاء FTX، والاحتيال الإلكتروني ضد مقرضي Alameda Research، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال إلكتروني ضد كلا الكيانين، والتآمر لارتكاب جرائم. الاحتيال في الأوراق المالية والسلع على عملاء FTX والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال. وأدين بجميع التهم.

استمرت المحاكمة لمدة شهر واحد، حيث جادل المدعون بأنه استخدم أموال FTX للحفاظ على شركة Alameda Research الشقيقة واقفة على قدميها. وأكدت كارولين إليسون، صديقته السابقة والرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا، صحة هذا الأمر واعترفت بأنها ارتكبت عملية احتيال نيابة عن بانكمان فرايد. من ناحية أخرى، حاول محامو المدعى عليه تصويره على أنه مهووس بالرياضيات سيئ الحظ يتصارع مع "قوى خارجة عن سيطرته إلى حد كبير".



اقترضت شركة Alameda أكثر من 8 مليارات دولار من FTX، وهي الأموال التي تم أخذها من حسابات تابعة لعملاء FTX. يدعي بانكمان فرايد أنه علم بهذا الأمر فقط في عام 2020 لكنه لم يتخذ أي إجراء لحماية الأموال. لقد اتخذ الموقف أثناء المحاكمة وقال إنه يأسف بشدة "لعدم إلقاء نظرة أعمق على" ما كان يحدث مع الشركتين. انهارت شركة FTX وأعلنت إفلاسها في عام 2022.

"من الواضح أنني ارتكبت الكثير من الأخطاء. وقال لصحيفة نيويورك تايمز قبل بدء المحاكمة: “هناك أشياء سأبذل قصارى جهدي لأتمكن من القيام بها مرة أخرى”.