رسالة بوتشيتينو للاعبي تشيلسي قبل مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حذر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي من مواجهة بيرنلي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكدا أنه لا يركز سوى في الفوز باللقاء.

ويستضيف تشيلسي فريق بيرنلي على ملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن غدا السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ30 للمسابقة.

ويسعى تشيلسي، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين، لمواصلة حفاظه على سجله خاليا من الهزائم في البطولة للمباراة الرابعة على التوالي، والإبقاء على حظوظه في المنافسة على التأهل لإحدى المسابقات القارية في الموسم المقبل.

في المقابل، يتطلع بيرنلي، صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 17 نقطة للخروج بنتيجة إيجابية للنجاة من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، حيث يبتعد بفارق 5 نقاط خلف مراكز الأمان.

وأنعش بيرنلي آماله في البقاء عقب فوزه 2 / 1 على ضيفه برينتفورد في مباراته الأخيرة بالمسابقة التي توقفت لمدة أسبوعين بسبب فترة الأجندة الدولية.

وتحدث بوتشيتينو عن بيرنلي قائلا "إنهم فريق يلعب بحرية، ويركضون كثيرا، وإنه فريق بدني للغاية يضم لاعبين شباب يتمتعون بالكفاءة".

أضاف مدرب تشيلسي في تصريحات أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه، اليوم الجمعة "سيكون الأمر صعبا دائما. بالنسبة لنا، نحن بحاجة إلى أن نكون في مركز مختلف (في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز). نرغب في الفوز وتقديم أداء جيد".

أوضح بوتشيتينو "في الدوري الإنجليزي الممتاز، لن تجد أبدا مباراة سهلة. بيرنلي فريق جيد ومثير للمشاهدة والإعجاب. سيكون الأمر صعبا".

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ويطمح تشيلسي لتحقيق سلسلة من الانتصارات للتقدم في جدول الترتيب وخطف مقعد في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، لكن بوتشيتينو، في هذه المرحلة من الموسم، لا يركز على أي شيء آخر غير بيرنلي.

أكد بوتشيتينو: "لا يمكننا التفكير كثيرا بشأن نهاية الموسم. نحن بحاجة للتخطيط للفوز بالمباراة المقبلة، هذا هو الأهم دائما، ثم نركز في المواجهة التالية".

واختتم مدرب الفريق الأزرق تصريحاته قائلا "الشيء الأكثر أهمية هو محاولة إيجاد التوازن الصحيح، وهذا ما نكافح معه بسبب الظروف. يتعين علينا أن نتخذ قرارات صائبة عندما نختار التشكيلة الأساسية وخطة اللعب في كل لقاء".