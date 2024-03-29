معامل مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تحصل على المستوى الأول

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج إن قطاع معامل مياه الشرب والصرف الصحي والجودة وشئون البيئة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج حصل على المستوى الأول بتقرير التقييم وتحسين الأداء الصادر من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .





وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن التقييم يستهدف رفع الكفاءة والتحسين والاطلاع على المستجدات بمجال المعامل والجودة وشئون البيئة.





وأوضح الكيميائي منصور صابر علي رئيس قطاع المعامل والجودة وشئون البيئة أن التقييم شمل عدة محاور تتمثل فى مدى توافر المتطلبات الخاصة بتحقيق التوافق البيئى لمحطات تنقية المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي وتفعيل أعمال المراجعة الداخلية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي وتنفيذ الإجراءات التصحيحية والتوصيات الصادرة من تقارير المراجعة الداخلية والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وتطوير مؤشرات الاداء السنوية.





من الجدير بالذكر أنه حصل 15 معمل مياه شرب وصرف صحى على شهادة الايزوا 17025 وهى المعمل المركزى لمياه الشرب والمعمل المركزى للصرف الصحى والصناعى ومعامل مياه البلينا والمنشاة واخميم والمراغة وسوهاج وطما وجهينة وجرجا وطهطا وشطورة ومعملى صرف صحى سوهاج وجرجا ومعمل سوهاج للصرف الصناعى.





وفي سياق متصل نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع مديرية الأوقاف سلسلة ندوات لرواد المساجد عقب صلاة القيام بهدف توعية المشاركين بأهمية تقليل المياه المهدرة وترشيد الإستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى من خلال الميادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف انه تم تعريف المشاركين بطرق ترشيد استهلاك المياه ومراحل تنقية مياه الشرب والدور الذى تبذله الشركة في توفير كوب مياه نظيف للمواطنين والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه والاستخدام الامن للصرف الصحي.





وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف انه تم تنظيم لقاءات بعدد من المساجد منها مسجد السلام بمركز المراغة ومسجد محمد متولي الشعراوي ومسجد الحسين بمركز سوهاج ومسجد الـ خلاف بمركز المنشاة ومسجد البصراوى بمركز اخميم ومسجد الصعايدة بمركز دار السلام وذلك لتعريف رواد المساجد بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة واهمية تركيب القطع الموفرة للمياه التى تساهم فى توفر ٦٠% من الاستهلاك وانه وفى نهاية اللقاءات يتم دعوة المشاركين لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.