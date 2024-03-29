ضبط 3.5 طن سماد يوريا محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية بالشرقية

شنت إدارة تموين أبوكبير بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الادارة، وبمشاركة محمد سمك رئيس الرقابة، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية، لضبط حركة البيع والشراء.

واسفرت جهود الحملة عن تحرير محضر رقم 5045 جنح أبوكبير ضد تاجر، وذلك لحيازته عدد 10 شكاير سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة وممنوع تداوله بدون فواتير دالة على مصدره بكمية قدرها نص طن.

وتم تحرير محضر رقم 5046 جنح أبوكبير ضد تاجر آخر، وذلك لحيازته عدد 60 شيكارة سماد يوريا خاص بوزاره الزراعة، وممنوع تداوله بدون فواتير دالة على مصدره بكمية قدرها ٣ طن.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وف سياق متصل، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، حملة رقابية بناءً على المعلومات الواردة بوجود مخزن دقيق بإحدى قرى مركز الزقازيق، والذي يقوم بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي استخراج 87.5% بغرض إعادة نخلة وتدويره في شكاير بيضاء، تمهيدًا لبيعه للمخابز السياحية على أنه دقيق فاخر.

فتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقيه، برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية، برفقة حملة قطاع وسط الشرقية، وبمشاركة كل من: أبوطالب صلاح الدين، ومجدي فرج، ومصطفى الشحات.

وتم التوجه للمكان المشكو في حقه، وبمداهمته تم ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها ٣٥٢ شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5% زنة الشيكارة 50 كجم باجمالي كمية 17 طن، والذي يصرف للمخابز البلدية بنظام الحصص لإنتاج خبز بلدي مدعم يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية، وتم مصادرة المضبوطات ونقلها إلى مطحن ناصر على ذمة المحضر المحرر برقم 8778 لسنة 2024جنح مركز الزقازيق، وتم عرض المحضر علي النيابة العامة.