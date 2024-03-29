الشرقية الأزهرية تفعل قيمتي "العدل والكرم"

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن معاهد المنطقة نجحت في تفعيل أنشطة وفعاليات المشروع التربوي «أنا الراقي بأخلاقي» على الوجه الأكمل خلال الأسبوعين الماضيين ضمن خطة المبادرة للفصل الدراسى الثاني للعام الحالي 2024/2023.

وأشار إلى إنه تم تناول سلوك «الرفق» لمرحلة رياض الأطفال، كما تم تفعيل قيمة "الإحسان" للمرحلة الابتدائية، وكذلك قيمة «التراحم» للمرحلة الإعدادية والثانوية.

وأوضح منسق المنطقة أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة الفنية والثقافية والدينية، قام الطلاب بتنفيذها عبر مختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات وشيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين، حيث تضمنت الأنشطة فقرات الإذاعة الصباحية على مدار الأسبوعين، كما تم عقد عدد من الندوات الدينية والثقافية بمختلف الإدارات التعليمية، وتنفيذ عدد من الأنشطة الفنية للطلاب تعكس القيم المستهدفة، كما تم تنفيذ عدد من المسرحيات التعليمية داخل الصفوف الدراسية تعكس أثر القيم المتناولة.

ولفت منسق المنطقة إلى أنه اعتبار‌َ‌ا من السبت القادم الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠م سوف يتم البدء في تفعيل قيمة « الكرم» للمرحلة الإبتدائية، وتفعيل قيمة « العدل» لطلاب المرحلة الثانوية وهما آخر قيم المشروع التربوي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسى الحالي.

يشار إلى أن المشروع التربوي « أنا الراقي بأخلاقي» يتضمن مجموعة من الفاعليات والأنشطة الطلابية المختلفة تستهدف مجموعة من القيم الأخلاقية يتم تفعيلها بفقرات مختلفة ومتنوعة، عبر جدول زمني مُعتمد من قطاع المعاهد وذلك لتدعيم هذه القيم في وجدان الطلاب، كما تتضمن الفعاليات مجموعة من المسابقات والأنشطة الإبداعية، مثل: القصة والشعر والتعبير الفني.

وفي سياق متصل،أعلن الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية؛ تنظيم عدد من المسابقات الإبداعية المختلفة ضمن فعاليات الموسم الثاني من المشروع «أنا الراقي بأخلاقي» الذي تقوم منطقة الشرقية الأزهرية بتفعيل قيمه وأنشطته على الوجه الأكمل.

وأضاف منسق المنطقة للمشروع أن المسابقات تتضمن: مسابقة للكتابة وتأليف قصص قصيرة، وأخرى للرسم والإبداع من خلال رسم لوحات فنية، وكذلك إنشاء مجسمات فنية تعبر في مضمونها عن فعاليات المبادرة.

ولفت إلى أن المسابقة تستمر على مدار شهر مارس الجاري، ويتم تقديم الأعمال لُمنسقي المبادرة بالمعاهد والمناطق المختلفة، ويحصل أصحاب المراكز الأولى بالمسابقات الثلاث على جوائز عينية ومالية.